Un hôtel de la capitale afghane attaqué, 21 morts

Un hôtel accueillant des visiteurs étrangers à Kaboul, la capitale afghane, a été attaqué lundi et trois des assaillants ont été tués, a déclaré un responsable taliban.

Deux résidents étrangers ont été blessés lorsqu’ils ont sauté par les fenêtres pour s’échapper, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban. Les résidents ont signalé des explosions et des coups de feu et des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’élevant du bâtiment.

L’hôpital d’urgence de Kaboul a déclaré dans un tweet qu’il y avait eu une explosion et des coups de feu près d’un hôtel à environ un kilomètre. “Jusqu’à présent, nous avons reçu 21 blessés – 3 étaient déjà morts à l’arrivée.”

27 PERSONNES ATTACHÉES PUBLIQUEMENT PAR LES TALIBAN EN AFGHANISTAN POUR ADULTÈRE ALLÉGUÉ, INFRACTIONS RELATIVES À LA DROGUE, VOL ET AUTRES CRIMES

Khalid Zadran, porte-parole nommé par les talibans du chef de la police de Kaboul, a déclaré que l’attaque avait duré plusieurs heures. Il a dit qu’une opération de “nettoyage” était en cours.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais la filiale régionale du groupe État islamique – connue sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan et rivale des talibans au pouvoir en Afghanistan – a multiplié ses attaques depuis la prise de contrôle du pays par les talibans l’année dernière.

QU’EST-CE QUE L’AFGHAN ADJUSTMENT ACT ET COMMENT POURRAIT-IL AIDER LES ALLIÉS OUBLIÉS DE L’AMÉRIQUE ?

Un habitant du quartier de Shar-e Naw où l’attaque s’est produite a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu des explosions puis plusieurs coups de feu. Il a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles de la part des responsables talibans.

Un autre habitant du quartier de Shar-e Naw a déclaré à l’AP qu’une fusillade était toujours en cours. Il a dit que lui et sa famille restaient à l’intérieur de leur maison à environ trois pâtés de maisons du site de l’attaque. Il a également parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

Les forces talibanes se sont précipitées dans la région et ont bloqué toutes les routes menant au site, a déclaré Zadran, porte-parole de la police.