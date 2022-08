Un hôtel allemand voit le nombre de demandes d’emploi augmenter après avoir offert des tatouages ​​et une coupe de cheveux gratuits

De l’offre de vacances aux plans d’assurance, les entreprises du monde entier adoptent différentes stratégies pour attirer les meilleurs employés et renforcer leurs effectifs. Mais, un groupe hôtelier allemand a réussi à se démarquer avec son schéma ingénieux. Il offre des tatouages, des piercings ou des coupes de cheveux gratuits aux nouvelles recrues si elles restent dans l’entreprise pendant au moins six mois, a rapporté CNN. La société, Ruby Hotels, a lancé son programme non conventionnel en juin et les efforts semblaient avoir porté leurs fruits.

Juste après un mois de lancement du programme, Ruby Hotels a été témoin d’une augmentation des demandes d’emploi avec de plus en plus d’employés désireux de rejoindre l’entreprise. Bien que le programme ait été lancé pendant la période des vacances d’été en Europe, on a observé une augmentation de 25 % des demandes d’emploi reçues par le groupe hôtelier.

Soulignant les résultats du plan, Uta Scheurer, vice-présidente des ressources humaines de Ruby, a déclaré à CNN : “Compte tenu de la pénurie de personnel dans l’industrie hôtelière à travers l’Europe, c’est un résultat très satisfaisant.” Selon Scheurer, le programme vise à attirer l’attention des demandeurs d’emploi, mais vise également à intégrer les employés les mieux adaptés au poste.

Scheurer, qui arbore également des tatouages, a insisté sur le fait que l’entreprise est plus encline aux personnes ayant de la personnalité et c’est ce qu’elle essayait de communiquer en offrant des tatouages ​​gratuits. La société distribuera jusqu’à 511 $ (environ Rs 40 638) aux recrues pour obtenir une nouvelle encre, un piercing ou une coupe de cheveux selon leur souhait. Cependant, ils devront accomplir six mois d’emploi dans l’entreprise pour bénéficier des avantages.

Soulignant l’importance des tatouages ​​ou des piercings, Scheurer a déclaré qu’ils sont très personnels et “différents pour tout le monde, émotionnels pour tout le monde”. Elle a partagé que beaucoup de ceux qui ont postulé pour le rôle voulaient des tatouages ​​​​gratuits plutôt que des piercings et des coupes de cheveux. Avec le succès du programme, l’entreprise a maintenant décidé de l’étendre et fournira désormais des tatouages ​​​​également à un employé existant qui aide à en embaucher un nouveau.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici