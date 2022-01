Un hôte de Fox News banni de YouTube pour une vidéo de masque Covid

YouTube a accusé Dan Bongino d’avoir tenté de contourner une suspension temporaire pour avoir enfreint sa politique de désinformation sur Covid-19

L’animateur de Fox News, Dan Bongino, a été définitivement banni de YouTube après avoir publié une vidéo mettant en doute l’efficacité des masques contre le Covid-19.

La chaîne « Dan Bongino Show Clips » de Bongino a reçu une suspension temporaire le 20 janvier après avoir publié la vidéo critiquant les masques.

La « politique de désinformation médicale » de YouTube interdit aux utilisateurs de réclamer « que les masques ne jouent aucun rôle dans la prévention de la contraction ou de la transmission du COVID-19. »

Il est également interdit aux utilisateurs de réclamer « que le port d’un masque est dangereux ou a des effets négatifs sur la santé physique. »

Après que l’une des autres chaînes YouTube de Bongino ait ensuite publié une vidéo distincte, la plateforme l’a entièrement interdit mercredi pour avoir enfreint une politique contre le contournement des suspensions en utilisant d’autres chaînes.

Lire la suite « La grande technologie peut et VA censurer tout le monde » : YouTube supprime temporairement l’éminente chaîne d’information de gauche Novara Media, déclenchant un tollé

« Lorsqu’une chaîne reçoit un avertissement, il est contraire à nos conditions d’utilisation de publier du contenu ou d’utiliser une autre chaîne pour contourner la suspension », YouTube a expliqué dans un communiqué. « Si une chaîne est résiliée, le téléchargeur ne peut pas utiliser, posséder ou créer d’autres chaînes YouTube. »

Bongino – qui anime l’émission de Fox News «Unfiltered with Dan Bongino» – ne pourra plus télécharger de vidéos sur YouTube via n’importe quelle chaîne à vie et toutes ses vidéos ont été définitivement supprimées.

Dans un communiqué, Bongino accusé YouTube d’être géré par « communistes » et a affirmé que la plate-forme tentait de « sauver la face » en le bannissant après qu’il ait annoncé qu’il le quitterait bientôt pour un concurrent.