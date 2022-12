Un hôte Airbnb de Calgary avertit les autres de créer un plan de sécurité après une expérience client cauchemardesque

Un hôte Airbnb à Calgary avertit les autres hôtes d’envisager de créer des plans de sécurité au cas où ils seraient mis dans des situations dangereuses avec leurs invités, après que sa vie ait été menacée et qu’une partie de sa maison ait été saccagée par des invités.

Lorsque Samantha Morahan a reçu une réservation instantanée via l’application le week-end dernier, elle pensait que ce serait un séjour normal d’une nuit. Mais cela s’est vite transformé en cauchemar.

Son partenaire était hors de la ville et elle était seule à la maison lorsque l’homme et la femme sont arrivés pour leur séjour dans sa suite au sous-sol.

Morahan dit qu’elle pouvait immédiatement dire que quelque chose n’allait pas, mais dépendait du fait que le compte Airbnb des invités était vérifié – même si le compte était nouveau et n’avait pas d’avis existants.

“C’est un processus dans lequel j’avais beaucoup de confiance et beaucoup de foi”, a déclaré Morahan.

Elle était dans sa chambre quand elle a pu sentir la fumée de cigarette provenant du sous-sol. Morahan dit que lorsqu’elle a envoyé un message au couple et qu’elle est finalement descendue pour leur parler, ils ont nié à plusieurs reprises fumer.

Cela a confirmé son mauvais pressentiment, dit-elle.

Elle a donc décidé de contacter Airbnb pour obtenir de l’aide, ce qui lui a donné trois options : leur demander de partir, les laisser passer la nuit ou appeler les autorités pour qu’elles interviennent.

“Je leur expliquais que je ne me sentais vraiment pas en sécurité chez moi. Il y avait quelque chose qui n’allait vraiment pas avec ces invités et je ne veux rien avoir à faire avec eux après leur départ”, a déclaré Morahan.

La suite au sous-sol de Samantha Morahan sur Airbnb avant qu’elle ne soit saccagée. (Soumis par Samantha Morahan)

Elle a décidé de le laisser tranquille – ce n’était qu’une nuit, après tout – jusqu’à ce qu’elle puisse les entendre se battre et devenir de plus en plus agressifs après minuit. L’homme n’arrêtait pas d’entrer et de sortir par la porte d’entrée, car la suite du sous-sol n’a pas d’entrée séparée.

“Ce n’est pas normal et je ne veux plus m’occuper de ça. J’ai donc téléphoné à la police et j’ai expliqué toute l’histoire”, a déclaré Morahan.

La police a accepté de venir voir. Mais alors que Morahan attendait qu’ils arrivent, elle dit que la dispute a commencé à s’intensifier.

Ensuite, dit Morahan, la femme est montée et a commencé à crier à tue-tête.

“J’étais comme, de qui pourrait-elle parler? Et comme elle crie des blasphèmes, je me rends compte qu’elle parle de moi. Elle pense que son partenaire, qui entrait et sortait de la maison, avait eu une sorte de relations avec moi.”

La femme a menacé de tuer Morahan, a endommagé des décorations près de l’entrée principale et est sortie en trombe.

“J’avais une chaise appuyée contre la porte et j’étais en mode peur totale, ne sachant pas qui étaient ces gens.”

Elle a de nouveau appelé la police. Quand ils sont arrivés, et qu’elle leur expliquait la situation, l’homme est monté à l’étage avec du sang coulant sur le côté de son visage. Elle dit qu’il a donné à la police un nom différent de celui qui était sur son compte.

Samantha Morahan a annulé son Airbnb pour toutes les nouvelles réservations, mais continuera d’honorer les réservations existantes pour les personnes avec lesquelles elle a parlé et vérifiées. (Soumis par Samantha Morahan)

Finalement, la police l’a convaincu de partir.

Lorsque Morahan a vérifié la suite du sous-sol, elle a trouvé des cigarettes, des meubles endommagés, des touffes de cheveux dans toute la suite et du sang sur les murs, des couvertures et des débarbouillettes.

“C’était tellement bizarre d’être chez soi et de ne pas se sentir en sécurité comme ça”, a-t-elle déclaré.

Morahan et son mari ont supprimé leur compte Airbnb, mais elle dit qu’ils honoreront les réservations existantes pour les personnes qu’ils ont examinées et avec lesquelles ils ont eu des conversations.

“Mais à part ça, nous avons arrêté notre réservation instantanée. Nous avons tout arrêté.”

Elle dit qu’elle veut que les autres hôtes Airbnb fassent confiance à leur instinct, examinent minutieusement chaque invité qui demande à réserver et n’aient pas peur de refuser des invités.

Elle exhorte également les autres hôtes à envisager un plan de sécurité au cas où quelque chose de similaire leur arriverait – un plan qui couvre les mesures qu’ils prendraient, comment ils le géreraient et à qui ils feraient appel pour obtenir de l’aide.

“C’est une opportunité merveilleuse, mais c’est aussi une opportunité très vulnérable d’inviter des gens chez vous.”

Airbnb dit qu’il dispose d’une ligne de sécurité 24h/24 et 7j/7, accessible à tous les hôtes pendant les réservations actives, qui devrait aider dans des situations comme celle de Morahan. (John MacDougall/Getty Images)

Selon Ben Breit d’Airbnb, la situation est extrêmement rare, mais des mesures sont en place lorsque cela se produit – comme une ligne de sécurité 24h/24 et 7j/7 accessible à tous les hôtes pendant les réservations actives, dotée d’une équipe formée à la dé- l’aggravation des situations dangereuses.

Il dit qu’il existe également un programme AirCover qui fournit 3 millions de dollars en protection contre les dommages matériels.

“Mais ce que nous trouvons qui fonctionne le plus souvent, c’est simplement de poser des questions sur le devant et de s’assurer que les invités comprennent à l’avance:” Hé, je vis ici. Hé, vous savez, je respecte mes voisins… “. Des choses dans ce sens.”

Dans un communiqué, la police de Calgary a déclaré avoir été appelée à la résidence du nord-ouest pour des informations faisant état d’une perturbation le 4 décembre vers 2 h 20.

À leur arrivée, ils ont localisé un homme, dont les blessures semblaient mineures, selon le communiqué. À l’époque, l’homme a confirmé que l’autre invité était parti et a également accepté de quitter la maison.

“La police l’a escorté jusqu’à la maison d’un ami. Après avoir parlé avec toutes les parties concernées, aucune accusation ne sera portée en relation avec cet incident”, indique le communiqué.

Les personnes qui ont réservé la suite de location n’ont pas pu être jointes.