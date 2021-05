Un horrible serpent de 17 lb avec 100 dents retrouvé caché dans la cuisine après que le propriétaire ait entendu un monstre faire des bruits dans le toit

Un serpent HORRIFYING avec 100 dents a été retrouvé caché dans une cuisine après que les propriétaires aient entendu le serpent faire des bruits dans le toit.

Le python du tapis côtier de trois mètres a été surpris en train de glisser dans le toit d’une maison à Brisbane, en Australie, après que les résidents aient entendu un bruit étrange en regardant la télévision.

Le python du tapis côtier de trois mètres a été pris en train de glisser dans le toit d’une maison à Brisbane Crédit: Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Steve Brown a attrapé la créature massive à l’aide d’un sèche-cheveux et d’un morceau de plastique Crédit: Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Le receveur de serpents Steve Brown de Brisbane North Snake Catchers and Relocation a attrapé l’énorme créature à l’aide d’un sèche-cheveux et d’un morceau de plastique, rapporte le Daily Mail Australia.

« Les propriétaires regardaient la télévision, entendaient du bruit et, lorsqu’ils sont allés inspecter [the noise they] est tombé sur le grand gars », a déclaré Brown.

Il a dit qu’il lui a fallu plus d’une heure – et « beaucoup de patience » – pour capturer le serpent géant, qui a ensuite été relâché dans la brousse loin des routes et des maisons.

« [I got him out by] le poussant et le poussant avec un long morceau de plastique et un sèche-cheveux qui réchauffe la zone, le faisant bouger et s’échapper », a déclaré l’attrapeur de serpents.

Il a fallu plus d’une heure à Steve pour capturer le serpent Crédit: Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Il a ajouté: « Même si ce n’est pas venimeux, une morsure d’un de ces gars de cette taille peut faire des dégâts car ils ont près de 100 dents. »

Brown a déclaré que les reptiles commenceraient à chercher des endroits plus chauds pour s’abriter à mesure que le temps se rafraîchit et a averti les propriétaires de s’assurer que les fenêtres et les portes sont scellées.

Partageant l’histoire sur la page Facebook de son entreprise, Brown a déclaré que le serpent avait réussi à se cacher entre les solives du plancher avant d’arriver à la propriété de The Gap.

PYTHONS DE TAPIS Les pythons de tapis sont nommés pour leurs marques – qui ressemblent à un motif de tapis oriental. Ce sont des pythons de taille moyenne et ils peuvent avoir des motifs noirs à gris de taches, de bandes croisées, de rayures ou une combinaison de ces marques. Les créatures non venimeuses mangent une variété d’oiseaux et de mammifères, y compris des marsupiaux. Les pythons de tapis peuvent vivre plus de 20 ans dans le monde naturel – et même plus longtemps dans des environnements contrôlés. L’espèce se trouve en Australie et vit dans une variété d’habitats, tels que les forêts tropicales ou les zones désertiques. Les pythons tapis peuvent atteindre jusqu’à 3,6 m de long, bien que la longueur moyenne des adultes soit de 2,4 m.

« Après environ une heure de coups de poing et d’incitation, j’ai réussi à presser rapidement ma main dans l’espace et à le saisir à la maison, ce que j’ai juste attendu qu’il se détende et ressorte de son propre chef », a-t-il déclaré.

« Ce grand gars mesurait environ 3 m et environ 8 kg. »

Cela vient après qu’un couple à Tarragindi, Brisbane ait été abasourdi après avoir découvert la raison terrifiante pour laquelle leur salle de bain continuait à être inondée.

Tout en regardant le tuyau de la salle de bain pour déterminer ce qui causait le blocage dans leur maison, le couple alarmé a repéré une paire d’yeux qui les fixait.

Des chasseurs de serpents ont été appelés pour enquêter et le couple a eu une mauvaise surprise.

Une séquence vidéo choquante montre un serpent de deux mètres glissant hors du drain au milieu du sol de la salle de bain.