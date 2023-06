Un «horrible» accident d’autoroute au Canada fait au moins 15 morts

Au moins 15 personnes sont mortes au Canada à la suite d’un accident entre un camion semi-remorque et un véhicule utilisé pour transporter des personnes âgées et handicapées physiques selon plusieurs médias, alors que les équipages organisent l’une des plus grandes interventions d’urgence jamais réalisées dans la région.

La Gendarmerie royale du Canada au Manitoba a déclaré avoir déployé toutes les ressources disponibles pour répondre à l’accident « de nombreuses victimes » près de la communauté de Carberry jeudi, à cent milles à l’ouest de Winnipeg, ajoutant que les services des crimes majeurs enquêtaient.

Images sur les réseaux sociaux a montré le véhicule Handi-Transit englouti par les flammes. Les images suivantes montrent le véhicule avec son toit brûlé.

Tracy Leitch, une résidente du Manitoba, circulait sur l’autoroute lorsqu’elle a aperçu de la fumée devant elle, dépassant finalement un camion semi-remorque gravement endommagé et un autre véhicule froissé.

« Il ne restait plus rien du véhicule », a-t-elle déclaré à CTV News. « J’étais presque en larmes et j’ai failli faire une crise de panique. Comme si j’avais vraiment mal au ventre.

La camionneuse Caroline Bleackley a traversé les intersections de deux autoroutes vers midi lorsqu’elle a repéré la scène de la collision.

« J’ai déjà vu des collisions, mais pas comme ça ; pas de cette ampleur », a-t-elle déclaré au Winnipeg Free Press. « Il y a eu beaucoup de dégâts… C’était assez triste à voir.

Un porte-parole du service d’ambulance aérienne Shock Trauma Air Rescue Service (Stars) a déclaré que la scène était « conforme aux grands incidents similaires auxquels nous avons répondu dans le passé, comme la tragédie avec Humboldt Broncos, l’incident dans la nation crie de James Smith. .” Le service a envoyé 14 médecins, ambulanciers paramédicaux et infirmières ainsi que deux hélicoptères et deux avions sur les lieux.

«Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont aux familles et aux proches de toutes les vies touchées par la tragédie horrible et dévastatrice près de la ville de Carberry», a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dans un communiqué. Les drapeaux de l’édifice législatif de la province seront mis en berne.

L’hôpital du Centre des sciences de la santé de Winnipeg a déclaré un code orange, une désignation utilisée pour les événements faisant de nombreuses victimes. D’autres hôpitaux de la région se préparaient à recevoir un afflux de patients.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, tweeté: « Mon cœur est brisé d’entendre parler des victimes de l’horrible accident près de Carberry, au Manitoba, plus tôt dans la journée. »

La GRC devrait fournir une mise à jour plus tard dans la journée.