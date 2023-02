Un hôpital utilise des voitures électriques pour conduire les enfants au traitement contre le cancer

Se rendre au bloc opératoire peut être intimidant pour les personnes de tous âges, mais surtout pour les jeunes enfants. Reconnaissant le stress et les troubles émotionnels que le trajet sur une civière entraîne pour les enfants, la direction d’un hôpital en Turquie a trouvé une solution créative. Au cœur de la province centrale de Kayseri en Turquie, un hôpital d’oncologie construit grâce aux efforts de philanthropes et de l’Association contre le cancer (KANKA) offre aux enfants un moyen nouveau et passionnant de recevoir un traitement contre le cancer. L’hôpital, qui dessert les enfants atteints de cancer et qui ont besoin d’une greffe de moelle osseuse, leur a offert un joyeux trajet en voiture électrique jusqu’à la salle de traitement.

Les jeunes enfants peuvent monter dans ces petites voitures et se conduire jusqu’à la pièce où ils doivent être. Une vidéo de la même chose a été partagée sur Internet et ne manquera pas de vous laisser bouche bée. La vidéo montre deux enfants explorant ces voitures à piles dans les couloirs de l’hôpital. On peut également voir le personnel aider ces petits enfants à monter dans la voiture et les guider sur la façon de la conduire.

Le tweet avec lequel la vidéo a été publiée disait : « Un hôpital turc donne aux enfants des voitures électriques pour se rendre au traitement du cancer. Dans un hôpital de la ville turque de Kayseri, les enfants atteints de cancer peuvent monter dans des mini-voitures à piles, au lieu d’une civière, pour se rendre dans leur salle de traitement.

Jetez un oeil au tweet ici:

(VIDEO) Un hôpital turc donne aux enfants des voitures électriques pour se rendre au traitement du cancerDans un hôpital de la ville turque de Kayseri, les enfants atteints de cancer peuvent monter dans des mini-voitures à piles, au lieu d’une civière, pour se rendre dans leur salle de traitement pic.twitter.com/0GjmsKeTac — AGENCE ANADOLU (@anadoluagency) 1 février 2023

Le média turc Anadolu Agency a cité le Dr Musa Karakürkçü, chef du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital, parlant de l’initiative. “Nous voulons que l’hôpital soit comme un terrain de jeu pour les enfants recevant un traitement contre le cancer”, a déclaré Karakurkcu et a ajouté : “Nous essayons de minimiser leurs problèmes pendant qu’ils sont sous la supervision de psychologues”.

Le médecin a en outre souligné que les enfants qui avaient l’habitude d’aller se faire soigner contre leur gré et qui pleuraient souvent semblaient maintenant très amusés pendant le même trajet à cause des voitures à chevaucher. Remplacer les civières traditionnelles par ces jouets colorés et mignons fonctionne apparemment comme un charme sur les enfants. Que pensez-vous de cette initiative conviviale pour les patients ?

