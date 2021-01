Le « pain gloussant » et la « salade joyeusement dansante » ne sont pas les plats habituels sur un menu en Thaïlande, mais un restaurant espère que sa cuisine infusée au cannabis pourra attirer les touristes étrangers et éliminer le tabou de la feuille récemment légalisée.

Le restaurant de l’hôpital Chao Phya Abhaibhubejhr de Prachin Buri a commencé à servir ses propres repas heureux ce mois-ci, après que la Thaïlande a retiré le cannabis de la liste des stupéfiants, permettant aux entreprises autorisées par l’État de cultiver la plante.

«Les feuilles de cannabis, lorsqu’elles sont mises dans la nourriture ou même une petite quantité … cela aidera le patient à se remettre plus rapidement de la maladie», a déclaré Pakakrong Kwankao, le chef de projet à l’hôpital.

« La feuille de cannabis peut améliorer l’appétit et faire bien dormir, et aussi être de bonne humeur, de bonne humeur. »

L’hôpital est connu comme un pionnier en Thaïlande pour étudier la marijuana et sa capacité à soulager la douleur et la fatigue.

La Thaïlande est devenue en 2017 le premier pays d’Asie du Sud-Est à légaliser le cannabis à des fins médicales et a depuis ouvert de nombreuses cliniques de marijuana médicale.

Les offres du restaurant comprennent une bonne soupe de porc, du pain frit garni de porc et d’une feuille de marijuana, et une salade de feuilles de cannabis croustillantes servies avec du porc haché et des légumes hachés.

« Je n’ai jamais pris de cannabis auparavant, ça fait bizarre mais c’est délicieux », a déclaré le restaurant Ketsirin Boonsiri, ajoutant que c’était « assez étrange ».

Nattanon Naranan a déclaré que le goût des feuilles de cannabis était similaire à celui des légumes de tous les jours, mais que les effets secondaires étaient assez différents.

«Cela me sèche la gorge et j’ai envie de sucreries», dit-elle.

Le vice-ministre thaï de l’Éducation, Kanokwan Vilawan, a déclaré que la prochaine étape consistait à proposer des plats thaïlandais célèbres pour atteindre un public international.

« Nous prévoyons d’ajouter plus (de cannabis) aux plats thaïlandais qui sont déjà bien connus, comme la soupe au curry vert, pour augmenter encore plus la popularité de ces plats », a déclaré Kanokwan.