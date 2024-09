Un hôpital réduit la mortalité due au sepsis, la durée du séjour et les coûts grâce à un appareil à ultrasons portable

Flosonics soutient le mois de sensibilisation au sepsis en célébrant les succès obtenus dans le traitement de la première cause de décès à l’hôpital

TORONTO, 12 septembre 2024 /CNW/ — Aujourd’hui, à l’occasion du mois de septembre de sensibilisation au sepsis, Flosonique Médical leader dans le domaine de l’échographie médicale portable et créateur de FloPatch ®, annonce qu’elle intensifie ses efforts pour sensibiliser le public au sepsis, un syndrome clinique complexe et l’une des principales causes de décès dans le monde. Dans le cadre de sa campagne #SepsisAwarenessMonth, la société a publié aujourd’hui une étude de cas détaillant l’utilisation par un grand hôpital public de FloPatch, le premier échodoppler au monde, pour aider à améliorer les soins des patients atteints de sepsis et de choc septique.

La septicémie est une urgence potentiellement mortelle qui survient lorsque la réponse de votre corps à une infection endommage des organes vitaux et peut entraîner des complications à long terme et souvent la mort. Plus de 1,7 million de personnes aux États-Unis reçoivent un diagnostic de septicémie chaque année, et 350 000 de ces adultes en meurent, soit plus que le nombre de décès dus aux opioïdes, au cancer du sein, au cancer de la prostate et aux accidents vasculaires cérébraux combinés. On estime que jusqu’à 79 % des patients en choc septique peuvent être évitées grâce à un diagnostic et un traitement rapides, ce qui souligne la nécessité de connaître et de reconnaître rapidement les signes et symptômes de la septicémie.

Au cours des deux dernières années, Flosonics Medical a travaillé avec l’association à but non lucratif Alliance contre la septicémie et d’autres défenseurs pour sensibiliser aux signes et symptômes de la septicémie. Aujourd’hui, la société a publié un Étude de cas d’un effort réussi d’un hôpital pour réduire la mortalité due au sepsis.

L’hôpital à but non lucratif de 439 lits financé par des fonds publics Grand Los Angeles La région a mis en œuvre FloPatch en 2023 pour aider les cliniciens de chevet à déterminer la quantité précise de liquides intraveineux (IV) à administrer à un patient. La réanimation liquidienne IV est un élément clé des soins du sepsis. Pourtant, déterminer la quantité ou la quantité de liquide à administrer à un patient est l’une des interventions les plus compliquées et les plus sujettes aux erreurs en soins intensifs.

Après avoir mis en œuvre FloPatch dans le cadre d’un programme plus vaste d’amélioration du sepsis, l’hôpital a constaté des améliorations significatives dans les soins aux patients atteints de sepsis et de choc septique, notamment :

Une forte baisse de la mortalité, de 30 % à 5 %, chez les patients répondant aux critères de sepsis ou de choc septique

Une réduction de 35 % des admissions aux unités de soins intensifs (USI) pour les patients atteints de sepsis

Une diminution de 2 jours de la durée de séjour en USI

L’étude de cas est disponible en téléchargement à l’adresse https://hubs.ly/Q02PzJms0

De plus en plus de systèmes de santé adoptent FloPatch

Depuis la Journée mondiale du sepsis 2023, un nombre croissant de systèmes de santé américains et internationaux ont adopté FloPatch pour aider à gérer les patients en soins intensifs. Plus récemment, Santé Sutter un système intégré à but non lucratif basé sur Californie du Nord avec 23 hôpitaux, plus de 200 cliniques et servant près de 3,5 millions de patients, a annoncé Août 2024 qu’elle a mis en œuvre FloPatch dans plusieurs de ses hôpitaux de la région de la baie de San Francisco.

Kristina KuryMD, directeur médical des soins intensifs à Sutter Le centre médical Eden a déclaré à propos de FloPatch : « Il peut fournir des données en temps réel et peut être utilisé comme un autre signe vital qui reflète plus précisément l’adéquation de la réanimation liquidienne que la fréquence cardiaque ou la pression artérielle seules. Je pense que cela fera une grande différence. Même si nous parvenons à réduire la mortalité due au sepsis de quelques points de pourcentage seulement dans l’ensemble de Sutter Health, cela pourrait potentiellement représenter des milliers de vies sauvées. Si cette technologie est adoptée par d’autres systèmes de soins de santé, elle pourrait avoir un impact énorme sur la mortalité due au sepsis dans tout le pays. »

Webinaire de la Sepsis Alliance sur les nuances du SEP-1

Poursuivant sa campagne #SepsisAwarenessMonth, le 25 septembre à 12h20 PDT Flosonics Medical sponsorisera un webinaire au Sommet de l’Alliance Sepsis 2024 « Décrypter le SEP-1 : votre guide pour réussir les exigences en matière d’administration de liquides. » Ancienne directrice des soins infirmiers de l’hôpital Jaclyn BondMSNLM, MBA-HM, RN se penchera sur les nuances critiques de l’administration de liquides dans la gestion du sepsis, en abordant les défis et les opportunités du « Severe Sepsis and Septic Shock Management Bundle » (SEP-1) des Centers for Medicare and Medicaid Services. Bond mettra en évidence les avancées et les meilleures pratiques actuelles en matière de réactivité des liquides, y compris le rôle de la technologie FloPatch dans la prise de décisions éclairées sur l’administration de liquides, la réduction du risque de blessure secondaire et la garantie de la conformité.

Comment fonctionne FloPatch

FloPatch est le premier appareil à ultrasons Doppler portable sans fil au monde qui permet d’évaluer le flux sanguin en temps réel au point d’intervention pour aider à guider la réanimation des patients gravement malades, notamment ceux atteints de sepsis et de choc septique. Le FloPatch mains libres approuvé par la FDA est un petit appareil qui adhère au cou du patient au-dessus de l’artère carotide pour capturer les données de flux sanguin en temps réel pour chaque battement de cœur. Des analyses avancées décomposent chaque battement de cœur en mesures de santé critiques qui sont transmises sans fil à une application iOS sécurisée.

Déployable en moins de trois minutes, FloPatch permet une évaluation hémodynamique rapide et continue des patients pour faciliter une plus grande précision dans la gestion des liquides IV et des décisions éclairées et urgentes au chevet du patient.

À propos de Flosonics Medical

Flosonics Medical est une société canadienne de dispositifs médicaux engagée dans la recherche et le développement de technologies d’ultrasons innovantes. Fondée en 2015, la mission de l’entreprise est d’améliorer les soins aux patients et la pratique de la médecine grâce à des solutions technologiques et à des recherches cliniques révolutionnaires. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.flosonicsmedical.com .

