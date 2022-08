Un hôpital privé pakistanais refuse de remettre le corps de l’olympien Manzoor Hussain pendant des heures pour non-paiement des frais médicaux

Manzoor Hussain (Twitter)

Hussain, populairement connu sous le nom de Manzoor Junior, faisait partie de l’équipe qui a remporté le bronze et l’or aux Jeux olympiques de 1976 et 1984, respectivement. Il a également fait partie des équipes de hockey qui ont remporté les Coupes du monde en 1978 et 1982