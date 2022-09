Un hôpital pour animaux poursuit un ancien client pour des vidéos virales TikTok affirmant que la clinique a maltraité son chien

Un hôpital vétérinaire de Surrey, en Colombie-Britannique, poursuit une ancienne cliente pour une série de vidéos TikTok critiques qu’elle a publiées sur le traitement de son chien, le vétérinaire affirmant que les messages viraux “répréhensibles” de la femme nuisent à la réputation de l’entreprise.

Victoria Veira, 36 ans, a publié une série de vidéos ce printemps affirmant que le Surrey Animal Hospital avait maltraité son chien, Charlie, après l’avoir fait stériliser en mars. Les clips ont totalisé environ 900 000 vues.

Mais dans son procès déposée auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la clinique a déclaré que l’infection postopératoire de Charlie était la responsabilité de Veira et l’a accusée d’avoir publié les vidéos en sachant que son histoire n’était pas vraie, traînant délibérément sa réputation dans la boue.

Veira n’a pas déposé de réponse à la réclamation devant le tribunal.

Les experts disent que l’affaire ajoute à une tendance croissante des poursuites en diffamation impliquant des déclarations faites sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter.

Mais TikTok, disent-ils, est une nouvelle arène qui verra potentiellement les juges peser un certain nombre de questions épineuses, y compris des limites appropriées à la liberté d’expression et la capacité de la plate-forme à diffuser des histoires beaucoup plus loin que l’affiche originale aurait pu le prévoir.

La vidéo attire plus de 800 000 vues

L’un des premiers TikToks de Veira sur la clinique, publié le 2 avril, montrait une partie d’une vive dispute entre elle et un membre du personnel du Surrey Animal Hospital.

Veira se tient dans la salle d’attente de la clinique, filmant un employé portant des blouses bleu marine. Les deux femmes se crient brièvement dessus avant que Veira ne se tourne pour partir, disant à un autre homme d’emmener son chien chez un autre vétérinaire au fur et à mesure qu’elle part.

À ce jour, cette vidéo compte à elle seule plus de 800 000 vues.

Au cours des mois suivants, Veira a publié plusieurs autres TikToks mettant en évidence les critiques une étoile de la clinique sur Google, son dossier de mesures disciplinaires et une série en trois parties expliquant le traitement qu’elle a dit que son chien avait reçu.

Elle a dit que Charlie, un mélange d’Akita, avait développé une infection évidente après la procédure de stérilisation.

Veira a déclaré qu’elle avait emmené son chien pour plusieurs suivis et avait obtenu un deuxième avis d’un autre vétérinaire à Langley, mais l’infection a persisté. L’argument du premier TikTok s’est produit lors d’un dernier suivi.

“J’ai amené mon chien à un abattoir. OK, je n’ai pas dit ça, c’est dire, je vais le reprendre, mais je l’ai emmené chez un mauvais vétérinaire, c’est sûr”, a déclaré Veira dans un TikTok.

Dans son procès, la clinique a déclaré que l’infection de Charlie avait commencé parce que Veira n’avait pas utilisé de cône de beignet rigide pour empêcher Charlie de lécher la plaie. Dans l’une de ses vidéos, Veira a admis que Charlie avait pu atteindre l’incision autour d’un collier gonflable, mais a déclaré qu’elle l’avait rapidement changé pour un cône solide.

La clinique a affirmé que Veira était “en colère” et “avait jeté des objets” sur la réceptionniste lors de leur confrontation, tandis que Veira a nié toute agression et a déclaré que c’était la réceptionniste qui lui avait crié dessus.

La plupart du contenu peut toujours être visionné en ligne même si la clinique a envoyé à Veira une lettre de cessation et d’abstention environ deux mois après avoir publié sa première vidéo, selon le procès.

Les avocats de la clinique ont déclaré que Veira avait publié les vidéos sur TikTok avec une “indifférence téméraire” face aux faits. Ils ont dit que Veira avait compris que TikTok avait une portée immense et avait tiré parti de la plate-forme avec plusieurs publications pour “maximiser” les dommages à la réputation de la clinique.

“Le défendeur est coupable de conduite répréhensible, autoritaire, malveillante, malveillante et oppressive”, indique le procès.

“Une telle conduite… justifie le tribunal d’imposer une peine substantielle.”

Le procès a demandé au tribunal d’interdire à Veira de publier de nouvelles vidéos sur la clinique et de lui ordonner de supprimer définitivement les anciennes.

TikTok est-il particulièrement sujet à la diffamation ?

Les poursuites en diffamation impliquant des publications sur les réseaux sociaux sont devenues assez courantes ces dernières années, les gens s’habituant à partager leur mécontentement sur Internet.

Le mois dernier, un client mécontent qui a laissé des avis négatifs sur Yelp a été condamné à payer à une entreprise de produits du bois de l’île de Vancouver 90 000 $ en dommages-intérêts.

Les réclamations sur TikTok sont plus rares, mais les experts juridiques affirment qu’un avis négatif pourrait être plus susceptible de provoquer un procès que sur d’autres plateformes en raison de son algorithme intuitif et de sa nature potentiellement extrêmement virale : un message peut se propager à des millions de personnes du jour au lendemain, surtout si la vidéo est capté par la page programmée “Pour vous”.

“Il n’est pas difficile d’imaginer dans un scénario viral, où quelque chose se répand comme une traînée de poudre sur l’une de ces plateformes, que l’entreprise a en fait été endommagée… parce que la réputation a été si rapidement ternie”, a déclaré Justin Safayeni, associé au La boutique de litige de Stockwood LLP à Toronto.

Sur TikTok – qui est devenu l’un des sites Web les plus populaires au monde, avec plus de deux milliards de téléchargements – des exemples apparaissent quotidiennement de personnes essayant de supprimer des célébrités, des marques et des institutions.

Les problèmes varient en gravité, des demandeurs d’emploi frustrés tenant les grandes entreprises responsables de pratiques d’embauche discriminatoires aux lycéens aux yeux larmoyants appelant leur salon de manucure pour une manucure décevante quelques heures avant le bal.

En vertu de la liberté d’expression, les clients peuvent publier des avis sur une entreprise sur des sites comme TikTok, mais il y a des limites : leur histoire doit être vraie et leurs commentaires doivent être basés sur des faits.

La diffamation devient un problème si les commentaires sont faux ou déraisonnables en fonction de ce qui s’est réellement passé.

“La norme pour que quelque chose soit diffamatoire est en fait assez basse”, a déclaré Safayeni, qui n’est pas lié à l’affaire BC.

“Il n’y a rien sur une plate-forme comme TikTok ou toute autre plate-forme de médias sociaux qui vous isole en quelque sorte de la loi sur la diffamation … Je pense que les gens feraient bien de faire attention lorsqu’ils choisissent leurs mots.”

Avec TikTok, il y a des facteurs supplémentaires. La population plus jeune de la plate-forme pourrait ne pas comprendre pleinement la loi sur la diffamation ou le potentiel de conséquences financières importantes, a déclaré Safayeni, tandis que la composante virale pourrait également coûter plus cher aux accusés.

Un juge pesant les dommages-intérêts considérerait “certainement” dans quelle mesure un message diffamatoire a été diffusé, a noté Safayeni.

“Qu’il s’agisse de TikTok ou de toute autre plate-forme de médias sociaux … les utilisateurs de ces plates-formes ne prévoient parfois pas les conséquences de ce qu’ils publient”, a déclaré l’avocat.