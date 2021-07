Un hôpital licencie six employés qui n’ont pas reçu le vaccin COVID-19

Six employés de supervision de RWJBarnabas Health, l’un des plus grands systèmes de santé du New Jersey, ont perdu leur emploi parce qu’ils n’avaient pas été vaccinés contre le COVID-19.

Maintenant, le système hospitalier dit qu’il étendra son mandat de vaccination des employés de niveau de supervision à « tout le personnel et les médecins ». Elle emploie plus de 35 000 personnes, avec 9 000 médecins affiliés. Les plans doivent être annoncés dans les prochains jours.

Les personnes occupant un rôle de supervision et plus avaient jusqu’au 30 juin pour se conformer au mandat de mai, à moins qu’elles n’obtiennent une dispense médicale ou religieuse ou un sursis.

Deux semaines après cette date limite, 99,7% des employés éligibles – 2 979 – étaient entièrement vaccinés ou avaient obtenu l’exemption nécessaire, a indiqué le système de santé dans un communiqué.

« Malheureusement, six membres du personnel au niveau du superviseur et au-dessus n’ont pas respecté le mandat et ne sont plus des employés », indique le communiqué.

Le personnel hospitalier était en première ligne pour obtenir les vaccins lorsqu’ils ont été autorisés en décembre, et de nombreux établissements ont livré leurs premiers coups de feu en grande pompe. Alors que la majorité des employés de la plupart des hôpitaux ont été vaccinés, des réfractaires demeurent.

Dans les semaines qui ont suivi la vaccination complète avec une deuxième dose, le nombre de nouveaux cas signalés par le personnel dans les 71 hôpitaux du New Jersey a fortement chuté, passant d’un maximum de 162 le 5 janvier à deux le 11 juillet.

« Nous avons la responsabilité éthique et professionnelle de protéger nos patients et de garantir un environnement sûr et sans COVID-19 », a déclaré RWJBarnabas lors de l’annonce de son mandat.

RWJBarnabas a été le premier système de santé du New Jersey à exiger la vaccination comme condition d’emploi pour certains, et depuis lors, d’autres ont suivi.

La semaine dernière, Hackensack Meridian Health a donné à ses 35 000 employés une date limite du 15 novembre pour se faire vacciner contre le COVID. La décision affecte les travailleurs non vaccinés de ses 17 hôpitaux et 500 autres établissements médicaux.

Le personnel de Virtua Health, le plus grand système de santé du sud de Jersey, a également jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner.

« Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner avant la date limite et qui n’ont pas d’exemption médicale ou religieuse approuvée verront leur emploi résilié », a déclaré un porte-parole de Virtua. Virtua compte plus de 14 000 employés dans cinq hôpitaux, deux services d’urgence satellites et des centaines de bureaux et d’installations ambulatoires.

L’année dernière, plus de 1 000 employés de RWJBarnabas sont tombés malades du COVID et neuf sont décédés, selon une plainte déposée par le système de santé contre son assureur. Dans tout l’État, plus de 260 travailleurs de la santé sont morts dans la pandémie.

