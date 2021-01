Une maternité irlandaise s’est excusée après que les vaccins COVID-19 restants aient été administrés à des proches du personnel.

Des accusations ont émergé selon lesquelles l’hôpital universitaire Coombe Women & Infants à Dublin avait donné des vaccins de rechange contre le coronavirus à seize membres de la famille du personnel, dont deux enfants du directeur de l’hôpital.

L’hôpital a déclaré dans un communiqué que la décision de vendredi soir avait été prise de garantir qu’aucun vaccin ne soit gaspillé après que 1100 membres du personnel de première ligne, des médecins généralistes locaux et des agents de santé communautaires aient été vaccinés à l’hôpital – 120 de plus que prévu initialement – et en tant que portail en ligne vers la vaccination pré-book n’était pas encore disponible.

«J’ai personnellement fait tous les efforts possibles pour hiérarchiser et identifier des travailleurs de première ligne supplémentaires et j’ai suivi toutes les mesures à ma disposition à l’époque», a déclaré le directeur de l’hôpital, Michael O’Connell.

« Avec le recul, en tant que Maître, je regrette profondément que les membres de la famille des employés aient été vaccinés et pour cela, je m’excuse de tout cœur. »

Sur les 16 bénéficiaires, neuf avaient plus de 70 ans, a déclaré l’hôpital à Euronews, tandis que les sept autres « étaient d’âge variable ». Il n’indiquait pas l’âge des autres bénéficiaires, arguant qu ‘«il ne serait pas approprié pour l’hôpital de commenter les personnes impliquées».

Un certain nombre de flacons non ouverts ont été conservés et utilisés lundi pour les travailleurs de première ligne, a indiqué l’hôpital.

Les rapports en ligne selon lesquels des membres de la famille du personnel avaient été vaccinés contre des employés de l’hôpital ont suscité l’indignation dans toute l’Irlande.

« La confiance ici a été brisée, » tweeté David Cullinane, porte-parole de la santé au Parlement irlandais (Dáil) du principal parti d’opposition, le Sinn Féin.

« Il est crucial que le public ait pleinement confiance dans l’intégrité du déploiement du vaccin, cela nuit à la confiance », a-t-il ajouté.

« Un compte rendu complet et une explication doivent être donnés. »

Simon Harris, ministre irlandais de l’enseignement supérieur et supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la science, a déclaré lundi aux journalistes qu’il était « très préoccupé » par ces allégations.

«Soit il y a un protocole pour les vaccins ‘de rechange’ qui n’a pas été suivi, soit peut-être plus inquiétant, il n’y a pas du tout de protocole.

L’hôpital de Coombe a également déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de pré-réserver des vaccinations dans le cadre du système irlandais de la santé des services exécutifs et de s’assurer du nombre de vaccinations nécessaires.

Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’il demanderait un « compte rendu complet » à l’hôpital.