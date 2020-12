Les médecins de l’hôpital Sir Ganga Ram de New Delhi ont rapporté que plus d’une douzaine de patients atteints de Covid-19 récupérés ont été atteints d’une grave infection fongique qui a déjà fait cinq morts.

Le champignon mucormycose, qui prend généralement 15 à 30 jours pour se propager, a été enregistré en croissance chez d’anciens patients atteints de coronavirus en seulement 2-3 jours, ont averti les médecins.

Le champignon peut conduire à divers résultats horribles, selon l’endroit où il pourrait se propager dans le corps. Dans certains cas, l’infection peut nécessiter l’ablation du nez et de la mâchoire et peut également entraîner une perte permanente de la vue. Le taux de mortalité des patients chez lesquels le champignon se propage au cerveau est de 50%.

Au cours des deux dernières semaines, les chirurgiens de Ganga Ram ont dû effectuer des opérations sur 10 patients pour retirer les tissus infectés. La moitié des patients ont perdu la vue tandis que cinq d’entre eux sont décédés.

Le Dr Manish Munjal, chirurgien ORL principal de Ganga Ram, a expliqué à l’agence de presse indienne ANI que le champignon mucormycose afflige des patients dont le système immunitaire a été très affaibli par le nouveau coronavirus.

Le champignon semble pénétrer dans le corps de l’hôte en exploitant les réponses cytokines du système immunitaire, provoquées par de fortes doses de stéroïdes couramment administrées aux patients Covid-19.

«Il permet à la mucormycose de se propager de la racine du nez aux yeux et au cerveau et, si elle n’est pas détectée, elle peut entraîner la mort de plus de 50%. [of] cas en quelques jours, » Munjal a dit à ANI.

Selon le principal expert indien des maladies infectieuses, le Dr Atul Patel, les 19 cas de mucormycose parmi les patients atteints de Covid-19 récupérés, enregistrés au cours des trois derniers mois, constituent déjà un pic significatif.

«C’est 4,5 fois plus élevé que le fardeau signalé traditionnellement avant la pandémie», Patel a dit, ajoutant, «C’est un problème grave et les prestataires de soins de santé doivent être extrêmement prudents».

Il est essentiel que l’infection soit détectée tôt, au stade où une intervention clinique préventive serait un traitement viable.

Les symptômes de la mucormycose peuvent inclure un gonflement unilatéral du visage, des maux de tête, de la fièvre, une congestion nasale et l’apparition de taches noires croissantes sur le nez ou à l’intérieur de la bouche, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

