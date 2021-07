Un hôpital indien fermé à cause d’une arnaque au FAKE COVID VACCINE, car on craint que plus de 2 500 personnes n’aient reçu une solution saline et des antibiotiques à la place

Vendredi, le gouvernement local de Mumbai a scellé l’hôpital Shivam, ont rapporté les médias locaux, affirmant que sa licence avait été annulée en raison d’un lien présumé avec une arnaque massive au vaccin. La police enquête pour savoir si les faux vaccins Covid proviennent de l’hôpital, ses propriétaires étant actuellement arrêtés.

Plus tôt cette année, il s’est enrôlé en tant que centre de vaccination privé et a reçu l’autorisation du gouvernement d’immuniser les gens contre le virus. Il avait reçu plus de 20 000 flacons de vaccins de l’organe civique directeur de Mumbai, BMC, a rapporté India Today. Cependant, certains d’entre eux pourraient avoir fini entre les mains d’escrocs, selon la police, affirmant que l’hôpital aurait pu retenir des flacons pour les utiliser dans des schémas illégaux, notamment en remplissant des bouteilles de vaccin vides avec de l’eau salée.

Au moins 2 000 personnes « vaccinées » à Mumbai en mai et juin ont reçu une injection d’une solution saline, a rapporté l’Indian Express, citant la police locale. « Nous avons déjà arrêté tous les gros poissons. Nous arrêterons plus si quelqu’un d’autre est impliqué», a annoncé le co-commissaire de la police, de la loi et de l’ordre de Mumbai, Vishwas Nangre Patil, lors d’une conférence de presse.

Jusqu’à présent, au moins 10 centres de vaccination font l’objet d’une enquête sur l’escroquerie et sont soupçonnés d’avoir obtenu environ 2 600 000 roupies (35 000 $) à partir de faux tirs.

Deux des victimes, Hiren Mehta de Mumbai et sa femme, ont payé environ 1 260 roupies (23 $) chacune pour ce qu’elles pensaient être un vaccin contre le coronavirus. Ils disent qu’ils ne peuvent désormais plus recevoir de vaccins appropriés, car ils ont reçu de faux certificats du centre privé qui ont été entrés dans une base de données de vaccination du gouvernement.

« Notre principale préoccupation est ce qu’ils ont injecté dans notre corps. Et puis pour savoir quand on peut prendre notre première dose car la troisième vague approche», a déclaré l’homme au Straits Times.

La police de Mumbai enquête toujours sur la substance qui a été injectée aux patients, bien que l’on soupçonne que les flacons ont été remplis d’eau salée. Dans un cas distinct à Calcutta, des antibiotiques auraient pu être utilisés à la place du vaccin.

Près de 500 personnes, dont certaines handicapées, auraient été frauduleusement administrées avec de l’amikacine, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes, notamment la méningite, ainsi que les infections du sang, des os et des voies urinaires. Les flacons saisis étaient faussement étiquetés comme le vaccin AstraZeneca Covid, sous la marque Covishield en Inde, a rapporté l’AFP, citant la police locale. Un homme se faisant passer pour un fonctionnaire titulaire d’un master en génétique a été arrêté, soupçonné d’avoir monté plusieurs centres de vaccination frauduleux dans la région. Ses patients sont maintenant paniqués sur les effets secondaires possibles.

« En cas d’urgence, les autorités municipales organiseront des camps médicaux dans la région pour prendre soin de ceux qui ont reçu de faux vaccins« , a déclaré à l’agence de presse Debasish Barui, responsable de la santé de Kolkata. Les autorités prévoient également d’effectuer des tests d’anticorps sur près de 2 700 victimes potentielles de fraude, a rapporté The Indian Express, cependant, dans certains cas, cela pourrait encore laisser les gens sans protection.

« Le test a montré de bons niveaux d’anticorps. Mais je ne sais pas si j’ai attrapé Covid et que j’étais asymptomatique ou si le vaccin que j’ai reçu était authentique« , a déclaré un homme qui a été vacciné dans l’un des centres suspects.

L’Inde fait partie des pays les plus touchés par Covid-19, avec plus de 30,5 millions de cas confirmés et plus de 400 000 décès. Plus de 351 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le pays, avec 59 millions de personnes entièrement vaccinées, soit un peu plus de 4,3% de la population.

