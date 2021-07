Un hôpital français se met en grève INDÉFINIE pour protester contre le mandat de vaccination contre le Covid-19

La grève contre « vaccination forcée » a été annoncé jeudi par le syndicat CGT-GHPP, et touche quelque 200 médecins et 1 500 infirmières dans la ville du sud-est de la France.

Des centaines d’entre eux se sont rassemblés vendredi devant l’hôpital, dénonçant les blocages et les mandats de vaccination et scandant « liberté ! » (liberté).

Hôpital de Montélimar en ce moment : Pour protester contre l’obligation vaccinale des #soignants , le personnel de l’hôpital de Montélimar a commencé une grève illimitée. #PasseSanitairepic.twitter.com/BFX29w8qB7 — LE GÉNÉRAL 🗨 (@LEGENERAL_O_F_F) 23 juillet 2021

Le législateur français est en train de finaliser la proposition qui exigerait que tous les professionnels de la santé en contact avec les personnes vulnérables soient complètement vaccinés d’ici le 15 septembre, sous peine de perdre leur salaire et même leur emploi.

« Nous sommes contre la vaccination obligatoire et la coercition vaccinale », Elsa Ruillere, déléguée syndicale locale, a confié à Sputnik France. « Il n’y a pas le choix entre les tests ou la vaccination : la vaccination est obligatoire. Non, nous ne sommes pas d’accord. Nous voulons avoir le choix comme le reste du monde et nous ne voulons pas de vaccination obligatoire. »

Ruillere dit que son syndicat soutient « consentement libre et éclairé » et n’est pas contre la vaccination par principe mais contre la coercition. Certains membres du personnel médical ont déclaré qu’ils attendaient le vaccin Sanofi-GSK de fabrication française, promis pour décembre.

Dans la Drôme, les personnels hospitaliers soignants et non-soignants de la CGT de l’hôpital de Montélimar ont appelé à une grève illimitée contre le vaccin imposé aux soignants#ApollineMatinpic.twitter.com/S7tGhnpcgn – RMC (@RMCinfo) 22 juillet 2021

« Nous sommes bien conscients de l’évolution du virus. Nous ne le prenons pas à la légère », dit Ruillère. Cependant, elle et ses collègues en grève soulignent que même avec l’augmentation des tests positifs pour la variante Delta du coronavirus, il n’y a pas d’augmentation proportionnelle des hospitalisations.

« Oui, nous sommes devenus ‘rouges’ mais c’est en fait dû aux tests positifs. Au niveau des hospitalisations, nous allons bien en ce moment, nous n’avons pas eu besoin de rouvrir des lits, nous avons beaucoup moins de personnes hospitalisées qu’avant et moins de personnes en réanimation. elle a ajouté.

Un autre reproche syndical est l’absence de débat public, puisque l’Assemblée nationale semble avoir simplement procédé sur l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS), qui a appelé le mandat de vaccination « justifié ».

Il y a eu de nombreuses manifestations en France depuis la mi-juillet, alors que le gouvernement du président Emmanuel Macron a imposé le mandat de vaccination aux agents de santé et a introduit un « passe-santé » l’obligation d’accéder aux lieux publics avec plus de 50 personnes présentes. L’exigence de laissez-passer s’étendra aux cafés, restaurants et magasins à partir du 1er août.

Il y a eu une augmentation de 150% des cas de coronavirus au cours de la semaine dernière en France, attribuée à la variante Delta. Le gouvernement affirme que 96% des personnes infectées ne sont pas vaccinées.

