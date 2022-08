Un hôpital et un fabricant de médicaments décident de créer une vaste base de données sur l’ADN des New-Yorkais

Regeneron, qui est devenu ces dernières années largement connu pour son traitement efficace par anticorps monoclonaux pour Covid-19, a séquencé et étudié l’ADN d’environ 2 millions de «patients volontaires», principalement grâce à des collaborations avec des systèmes de santé et une grande biobanque en Grande-Bretagne, selon l’entreprise.

Mais le nombre de patients que Mount Sinai espère inscrire – couplé à leur diversité raciale et ethnique, et celle de New York en général – le distinguerait de la plupart des bases de données existantes.

“L’échelle et le type de découvertes que nous pourrons tous faire sont assez différents de ce qui est possible jusqu’à aujourd’hui avec des études plus petites”, a déclaré le Dr Aris Baras, vice-président senior chez Regeneron.

Les personnes d’ascendance européenne sont généralement surreprésentées dans les ensembles de données génomiques, ce qui signifie, par exemple, que les tests génétiques que les gens subissent pour le risque de cancer sont beaucoup plus sensibles aux variantes génétiques courantes chez les patients atteints de cancer blanc, a déclaré le Dr Baras.

“Si vous n’êtes pas d’ascendance européenne, il y a moins d’informations sur les variantes et les gènes et vous n’obtiendrez pas un test génétique aussi bon à la suite de cela”, a déclaré le Dr Baras.