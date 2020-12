Un hôpital d’El Paso, au Texas, a tenté de promouvoir la vaccination contre Covid-19 en transformant ses premières doses en un événement médiatique, mais le coup de publicité s’est retourné contre lui lorsque l’une des infirmières vaccinées était apparemment coincée avec une seringue vide.

La vidéo des vaccinations de mardi de cinq infirmières au centre médical universitaire d’El Paso a montré que la deuxième infirmière était piquée avec une aiguille, mais le piston ne descendra pas car il se trouve déjà au fond de la seringue.

La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux jeudi, mais plutôt que de se concentrer sur la gaffe embarrassante, certains observateurs ont suggéré que la publication des images était une attaque destinée à diminuer la confiance du public dans les vaccins.

Par exemple, lorsque le journaliste indépendant Tim Pool a tweeté la vidéo jeudi, le stratège démocrate Nate Lerner a déclaré: «C’est vraiment étrange à quel point vous êtes anti-vaccin. Vous avez trop fréquenté Alex Jones, mon gars.

Un autre commentateur démocrate a également senti un rat anti-vaxxer. « Une erreur qui s’est probablement produite à cause de l’attention des médias, » il a dit du coup bâclé. «La vraie question est, qu’essayez-vous d’accomplir avec ce tweet? Renforcer la méfiance envers les institutions qui fonctionnent bien tout en étant sujettes à des erreurs humaines occasionnelles? »

L’hôpital a publié un communiqué mercredi après-midi, affirmant que l’infirmière en question avait été vaccinée « encore » à «Supprimer tout doute soulevé sur le fait qu’il n’était pas complètement vacciné et renforcer encore la confiance dans le processus de vaccination.»

Le centre médical universitaire, le premier hôpital de sa région à recevoir le vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech, a laissé entendre que la scène avec la seringue apparemment vide était légitime. Il a dit que «Une nouvelle vaccination de l’infirmière n’entraînera pas d’effets indésirables.»

Les utilisateurs de Twitter se sont moqués de l’erreur de relations publiques. «Nous devons exiger une propagande de meilleure qualité», a dit un observateur.

Nous devons exiger une propagande de meilleure qualité. Je ne peux pas me déconnecter et suivre le courant quand ils ne se soucient pas des détails et du réalisme. On m’a dit qu’Hollywood était à bord.

– Tao Mondo (@TaoMondo) 17 décembre 2020