Un hôpital du Texas bat le record du baby-boom en accouchant de 107 bébés en 91 heures

L’équipe de médecins et d’infirmières de l’hôpital pour femmes Andrews du Baylor Scott & White All Saints Medical Center, au Texas, a pour habitude de faciliter un volume élevé d’accouchements. Avec une moyenne quotidienne de près de 16 accouchements par jour, l’hôpital est considéré comme un « hôpital d’accouchements à grand volume ». Cependant, le baby-boom qu’ils ont connu les 24 et 28 juin a battu leurs précédents records, 107 91 heures à l’hôpital Selon ABC News, le récent baby-boom a dépassé son précédent record de 48 naissances en 41 heures.

L’hôpital a partagé cette nouvelle avec le monde via une publication sur Facebook.

Parlant du développement récent d’une conversation avec Good Morning America, Michelle Stemley, infirmière du travail et de l’accouchement à l’hôpital pour femmes Andrews, a déclaré que lorsqu’elles sont entrées en quarantaine pour la première fois à la fin du printemps de l’année dernière, elles avaient spéculé sur un possible baby-boom dans décembre ou janvier. Cependant, cela ne s’est pas produit et le volume des livraisons quotidiennes est resté constant pendant cette période.

Mais maintenant, le taux de natalité élevé attendu était arrivé. Stemley a déclaré que même si elle était très occupée pendant le baby-boom, elle aimait aider les familles à donner une nouvelle vie au monde. L’une des façons dont le personnel de l’hôpital a géré le nombre élevé d’accouchements pendant le baby-boom a été d’accélérer le processus de transport des mères après l’accouchement.

Tout le monde s’est réuni pour s’assurer que les mamans soient déplacées le plus rapidement possible et qu’après la période de récupération après l’accouchement, elles seraient transférées dans une autre pièce afin que l’hôpital ait une autre salle de travail et d’accouchement pour accueillir ces nouvelles patientes.

Le personnel de l’hôpital pensait que ces « baby-boomers » n’étaient pas un incident isolé et pourraient avoir été le résultat des blocages imposés en raison de la pandémie de COVID-19. Selon toute vraisemblance, les taux de natalité devraient augmenter dans un proche avenir.

L’année dernière, l’hôpital avait facilité 6000 accouchements dont 100 jumeaux et deux triplés.

