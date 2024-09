Un hôpital du NHS admet que des aliments contaminés ont causé la mort d’un bébé après une décennie de déni | Hôpitaux

Un établissement du NHS a admis qu’un bébé très vulnérable était mort à cause de la nourriture contaminée qu’il lui avait donnée, après avoir nié cette information pendant plus d’une décennie.

Lors d’une enquête mardi, le Guy’s and St Thomas’ Trust a déclaré avoir donné à Aviva Otte un produit nutritionnel contenant des bactéries mortelles en janvier 2014. Il avait auparavant insisté auprès de sa mère, d’un coroner et du Guardian à plusieurs reprises sur le fait qu’elle était décédée de causes naturelles.

Le changement d’explication du GSTT sur la mort d’Aviva est intervenu au cours du deuxième jour d’une enquête sur sa mort et la mort de deux autres bébés lors d’une autre épidémie de Bacillus cereus cinq mois plus tard.

Lors de son témoignage devant le tribunal des coroners de Southwark à Londres, le Dr Grenville Fox, un néonatologiste consultant senior qui travaillait dans l’unité néonatale où Aviva a été soignée, a déclaré qu’il était désormais d’avis que la nutrition parentérale qu’elle avait reçue était la cause principale de son décès.

Sa déclaration représente un revirement significatif de la part de GSTT. Elle soulève également des questions sur sa conduite et son honnêteté lors de la première épidémie de Bacillus cereus fin 2013 et début 2014, au cours desquels quatre bébés, dont Aviva, ont été infectés, ce que le Guardian a révélé pour la première fois en juin 2022.

Bacillus cereus Il s’agit d’une bactérie potentiellement mortelle qui infecte environ 20 à 30 nouveau-nés par an en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. La mère d’Aviva, Jedidajah Otte, est journaliste au Guardian.

Les deux autres décès faisant l’objet d’une enquête – ceux d’Oscar Barker et de Yousef Al-Kharboush – se sont produits lors de la deuxième épidémie, en juin 2014, au cours de laquelle 19 bébés de neuf hôpitaux différents en Angleterre ont été infectés après avoir consommé des aliments liquides contaminés. Trois d’entre eux sont décédés.

Jusqu’à l’enquête de cette semaine, le conseil avait affirmé qu’Aviva était décédée des suites d’une naissance prématurée à seulement 24 semaines et deux jours de gestation et d’une série de complications médicales, notamment des hémorragies cérébrales. Fox avait auparavant accepté cette explication.

Mais il a dit au coroner, le Dr Julian Morris : « Maintenant, mon analyse est… avec un examen très détaillé et médico-légal de tous les détails de l’affaire, et une recherche approfondie dans la littérature, je conclurais différemment et ma conclusion est qu’elle avait une infection à Bacillus cereuset cela a provoqué sa détérioration le 1er janvier 2014.

« Mes conclusions sont très différentes aujourd’hui de celles de 2014. »

Fox a souligné son changement d’opinion dans une déclaration écrite qu’il a remise au coroner. Il a déclaré : « À mon avis, la cause probable du décès était une hémorragie intracrânienne massive probablement secondaire à Encéphaloméningite à Bacillus cereus en raison d’une nutrition parentérale contenant Bacillus cereusavec des facteurs contributifs d’accouchement extrêmement prématuré à 24 semaines de gestation, un poids de naissance extrêmement faible (560 g) et une intervention chirurgicale récente pour une entérocolite nécrosante.

« À mon avis, il est probable que l’AO ait été infectée à la suite de la réception de PN contenant Bacillus cereus.”

Au moment de l’épidémie qui a coûté la vie à Aviva, GSTT produisait la nutrition parentérale fournie aux bébés prématurés ou de très faible poids à la naissance dans l’unité néonatale de son hôpital pour enfants Evelina. Par la suite, elle a sous-traité l’approvisionnement du produit à la société pharmaceutique ITH Pharma, mais ne l’a pas informée de l’épidémie, au cours de laquelle quatre bébés ont été touchés.

ITH a fourni la nourriture contaminée qui a infecté les 19 bébés lors de la deuxième épidémie et a été condamné en 2022 à une amende de 1,2 million de livres sterling après avoir plaidé coupable de trois chefs d’accusation liés à cette épidémie.

Le Dr Anthony Kaiser, un néonatologiste consultant à la retraite qui était au GSTT en 2014 et qui a traité Yousef Al-Kharboush, a déclaré mardi à l’enquête qu’il ne s’agissait « pas d’une dissimulation » lors de l’interrogatoire de Clodagh Bradley KC, avocat d’ITH Pharma.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas mentionné, dans trois déclarations distinctes faites en 2014 et 2015 à la police enquêtant sur la deuxième épidémie, qu’un incident très similaire s’était produit cinq mois auparavant, Kaiser a nié avoir induit qui que ce soit en erreur ou avoir été sélectif dans ses témoignages.

L’enquête devrait durer trois semaines.