Un hôpital de Toronto sous alerte de lit de soins intensifs en raison d’une pénurie de personnel

Le University Health Network (UHN) affirme que les trois unités de soins intensifs du Toronto General Hospital sont à pleine capacité ou presque, car le système de santé a du mal à répondre à la demande.

Dans un courriel au CP24 mardi, un porte-parole de l’UHN a confirmé que l’hôpital général de Toronto fait l’objet d’une «alerte de lit de soins intensifs» affectant ses unités de soins intensifs médico-chirurgicaux, coronariens et cardiovasculaires.

“Cela signifie que nos 3 unités de soins intensifs – CVICU, CICU et MSICU – sont à leur capacité totale en lits et / ou ont des ressources humaines limitées pour garder en toute sécurité tous les lits de soins intensifs physiques ouverts et opérationnels”, porte-parole de l’UHN Rosa Kim a dit.

“En raison de multiples facteurs, y compris les problèmes liés à la pandémie en cours, nous connaissons une pénurie de personnel qui nécessite cette action.”

Sous l’alerte, a déclaré Kim, l’hôpital triait activement les patients nécessitant des soins spécialisés aux soins intensifs et travaillait en collaboration avec Criticall – une organisation financée par le ministère qui aide à garantir que les patients de la province peuvent accéder aux soins urgents et émergents – pour s’assurer que les patients “recevoir les soins les plus appropriés.”

Un rapport du 1er août de Critical Care Services Ontario obtenu par CP24 indique que les lits de soins intensifs du Toronto General étaient occupés à 59% lundi. Alors que le rapport indiquait qu’il y avait 50 lits de soins intensifs physiquement disponibles, la capacité de l’hôpital à utiliser ces lits pour le traitement est limitée par la disponibilité d’infirmières et de médecins pour soigner ces patients.

Seuls trois des 73 lits de soins intensifs occupés à l’hôpital lundi étaient utilisés pour des patients atteints d’une maladie grave liée au COVID-19, a montré le rapport, indiquant qu’une augmentation soudaine des infections au COVID-19 pourrait facilement aggraver la situation déjà précaire.

L’alerte de lit de soins intensifs dans l’un des hôpitaux les plus achalandés de Toronto survient alors que le système de santé de l’Ontario a du mal à répondre à la demande.

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré mardi au CP24 qu’elle travaillait avec les parties prenantes du système de santé pour tenter de résoudre les pénuries de personnel et d’autres problèmes entravant les soins.

Mais les travailleurs des urgences et des soins intensifs de la province disent que la situation devient désespérée.

Le Dr Raghu Venugopal, un médecin urgentiste qui travaille dans trois hôpitaux du Grand Toronto, a déclaré au CP24 que la pression sur le système est évidente pour quiconque cherche un traitement.

“La réponse la plus importante n’est pas ce que je dis, c’est ce que ressentent les patients et les familles”, a déclaré Venugopal. “Quand des patients attendent des heures avec une grosse luxation à réduire, quand des patients attendent des heures sur une chaise qu’une fracture soit mise en place, quand des seniors attendent trois à quatre jours sur un brancard pour être admis à l’hôpital, alors que mon patient en est actuellement au quatrième jour de son séjour sur une civière aux urgences pour un traumatisme — alors que ce sont les situations réelles dans cette province aujourd’hui, que pensez-vous que les Ontariens diraient au ministre si on leur demandait “Fais tu te sens bien pris en charge?’”

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Claudette Holloway, a qualifié la situation de “catastrophe et dangereuse” dans une autre interview avec CP24 mardi.

« Je ne l’ai pas vu si mal, mais nous savons qu’au fil des ans, il y a eu une pénurie d’infirmières en Ontario, en particulier d’infirmières autorisées. Notre quota a été inférieur à celui des autres provinces », a déclaré Holloway. “Il s’agit donc certainement d’une situation désastreuse et dangereuse qui nécessite des réponses drastiques de la part de nos politiciens.”

Elle a déclaré qu’elle et d’autres travailleurs de la santé étaient «prêts à s’asseoir à la table» pour discuter de stratégies de recrutement et de rétention à long terme pour la province.