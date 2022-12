Un hôpital de l’Ontario pourrait embaucher des travailleurs non vaccinés en raison d’une pénurie de personnel

Alors que les hôpitaux de l’Ontario luttent contre une augmentation des maladies respiratoires, des fermetures de salles d’urgence et des longs délais d’attente, on envisage d’embaucher des travailleurs de la santé non vaccinés, qui se disent impatients d’aider à atténuer les pénuries de personnel.

Dans une note au personnel, obtenue par CTV News, Mandy Dobson, directrice par intérim des services cliniques au South Bruce Grey Health Center (SBGHC), a déclaré que le réseau de santé procédait à un examen de sa politique de vaccination contre le COVID-19.

Le réseau de la santé, qui gère quatre hôpitaux ruraux à Kincardine, Walkerton, Chesley et Durham, a déclaré qu’il “continue de rencontrer d’importants défis en matière de ressources humaines en santé, qui ont entraîné la fermeture des services d’urgence des quatre (hôpitaux)”.

Il a également noté qu’il avait des travailleurs de la santé positifs au COVID-19 qui travaillaient en raison de «besoins critiques en personnel».

Une enquête était jointe à la note de service, évaluant la réaction du personnel à tout changement potentiel de sa politique pour permettre l’embauche de travailleurs non vaccinés.

Le mémo fait suite à une réunion communautaire tendue, à Chesley, en Ontario, le 18 octobre, lorsque plus de 400 résidents se sont rassemblés à l’hôtel de ville, affirmant qu’ils craignaient pour leur santé et leur sécurité, après la fermeture de leur salle d’urgence locale pendant deux mois en raison de une grave pénurie d’infirmières.

Parmi ceux qui ont parlé au panel de politiciens locaux et de responsables de la santé se trouvait Anne Laxton, une infirmière autorisée, vérifiée de manière indépendante par CTV News. Elle a expliqué qu’elle avait postulé pour travailler dans le système hospitalier, mais qu’elle avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas reçu les vaccins COVID-19 pour des raisons personnelles.

Mais elle a dit au public qu’elle était prête et disposée à travailler, avec un EPI complet. “J’adorerais trouver un emploi. Engagez-moi”, a déclaré Laxton à CTV News.

Une vidéo publiée sur Facebook montre Laxton s’adressant au public, avec des voix dans la foule criant “Engagez-la, engagez-la”. Ce qui est déroutant, c’est que l’hôpital a du personnel non vacciné en service parce qu’il n’a pas licencié ceux qui ont refusé la vaccination.

Alors que les réseaux de soins de santé de la plupart des provinces ont abandonné les mandats de vaccination pour les travailleurs plus tôt cette année, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario restent les trois qui continuent d’appliquer les vaccinations contre la COVID-19.

Mais avec les hôpitaux qui ont du mal à fournir des services, le SBGHC semble être le premier en Ontario à reconsidérer publiquement l’abandon de la politique.

Lorsqu’on lui a demandé de plus amples informations sur les discussions en cours, Meghan Legge, responsable des communications pour SBGHC, a déclaré à CTV News dans un e-mail que l’hôpital “n’a pas de commentaire pour le moment”.

CE QUE DISENT CERTAINES INFIRMIÈRES NON VACCINÉES

CTV News s’est entretenu avec quatre infirmières, qui ne sont pas vaccinées et ont déclaré avoir été licenciées ou avoir démissionné en raison des mandats de vaccination. Ils ont parlé de leur détresse face aux pénuries de personnel actuelles depuis la ligne de touche.

“Je me sens triste pour les patients. Je me sens triste pour le personnel qui reste”, déclare Lori Turnbull. L’homme de 58 ans a travaillé comme infirmier en chirurgie orthopédique et en réadaptation après un AVC et a été renvoyé il y a un an d’un hôpital de London, en Ontario. après 30 ans de carrière.

Elle a insisté sur le fait qu’elle n’était “pas anti-vaccin” et qu’elle avait tous les autres vaccins recommandés, comme ceux contre la rougeole, les oreillons et la poliomyélite.

Turnbull cite des raisons personnelles pour refuser les injections de COVID-19, ajoutant qu’ils étaient prêts à être testés régulièrement et continueraient à porter un EPI complet au travail.

Ils reconnaissent qu’ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner mais estiment que les licenciements sont “durs”. Certains ont déclaré à CTV News qu’ils avaient été licenciés sans indemnité pour leur “non-conformité”. Certains ont pris leur retraite. D’autres travaillent maintenant comme serveuses et même dans l’élevage laitier.

“Je fais beaucoup de travail bénévole”, a déclaré Turnbull. “Je n’utilise pas mes compétences en soins infirmiers pour cela.”

“J’ai l’impression d’être invisible et je n’existe même pas en termes de potentiel pour un hôpital, ici”, a déclaré Isabelle, qui a demandé à CTV News de ne pas utiliser son nom de famille. Infirmière de longue date, elle approvisionne maintenant les rayons quatre jours par semaine d’une épicerie.

Erin Estabrooks dit qu’elle a également été licenciée de son travail d’infirmière autorisée au St Joseph’s Hospital de London, en Ontario. en octobre de l’année dernière. Mais, dit-elle, elle reviendrait si les règles changeaient.

Cependant, dans un e-mail à CTV News, la responsable des communications de St. Joseph, Dahlia Reich, a déclaré que la politique de l’hôpital sur la vaccination contre le COVID-19 “reste inchangée”, ajoutant que “la vaccination reste un élément essentiel d’un environnement de soins de santé sûr”.

Trois des infirmières ont déclaré qu’elles retourneraient en première ligne si elles y étaient autorisées. “En un clin d’œil, j’aimerais (être de retour)”, a déclaré Isabelle.

Au moins deux des infirmières ont déclaré qu’elles envisageaient d’accepter des emplois dans des provinces où les mandats de vaccination contre la COVID-19 ne sont plus un problème et où, selon elles, le salaire horaire des infirmières dépasse 90 $ de l’heure, soit près du double de celui de l’Ontario.

« Je suis en train d’obtenir mon permis pour aller travailler et ça rapporte beaucoup », a déclaré Isabelle, qui a avoué qu’elle préférerait travailler en Ontario. Turnbull, cependant, dit qu’elle ne quittera pas la province, mais espère que les gens écouteront ses collègues mis à l’écart.

“Nous n’allons pas résoudre la pénurie d’infirmières qui dure depuis de nombreuses années, mais nous pourrions certainement aider. Au moins, si vous disposez d’un personnel adéquat, vous savez que vous n’allez pas épuiser tout le monde”, a déclaré Turnbull.

QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE AU CANADA?

Au Canada, la Saskatchewan, l’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et le Yukon ont réembauché des travailleurs de la santé non vaccinés plus tôt cette année. Le Québec a introduit, mais n’a jamais appliqué, un mandat de vaccination. L’Ontario a mis fin aux mandats de vaccination, y compris ceux des hôpitaux, en mars de cette année.

Cependant, l’Association de la santé de l’Ontario (OHA) continue de recommander le maintien des politiques de vaccination obligatoire dans les 140 hôpitaux de la province. Il a compétence pour le faire, disent les responsables provinciaux.

“Conformément à la Loi sur les hôpitaux publics, les administrateurs d’hôpitaux sont responsables de la gestion quotidienne de leurs hôpitaux, y compris des politiques liées aux ressources humaines”, a déclaré à CTV News Bill Campbell, coordonnateur des relations avec les médias pour le ministère de la Santé de l’Ontario. dans une déclaration envoyée par courriel.

Le SBGHC peut être une valeur aberrante, soulignant dans sa note au personnel que “les hôpitaux sont désormais libres de mettre en œuvre leurs propres politiques de vaccination”.

Cependant, l’Association des hôpitaux de l’Ontario s’en tient publiquement à sa directive sur le mandat de vaccination pour ses membres. L’OHA n’a pas répondu aux questions sur cette directive de CTV News.

Dans une déclaration précédente à CTV News Toronto en août de cette année, interrogé sur la levée des mandats de vaccination de la province, Anthony Dale, président et chef de la direction de l’OHA, a déclaré: «Les travailleurs de la santé méritent de se sentir en sécurité et de prodiguer des soins aux patients dans un environnement qui nécessite le plus haut niveau de protection disponible contre le COVID-19.

Le syndicat des infirmières et infirmiers de l’Ontario ne conteste pas non plus la directive sur la vaccination de l’OHA.

« Ce n’est pas ce qui sauvera le système », insiste Doris Grinspun, PDG de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. “Ce qui sauvera le système, c’est une rémunération très compétitive, des charges de travail qui permettent aux infirmières de fournir les soins qu’elles veulent et savent fournir, et l’accélération de l’augmentation du nombre de places pour les IA, pour les infirmières praticiennes”, a-t-elle déclaré.

POINTS DE VUE VARIÉS DES EXPERTS

Les vaccinations obligatoires ont été initialement introduites et appliquées parce qu’elles étaient censées prévenir l’infection et la transmission, essentielles dans un contexte où les patients vulnérables malades recevaient des soins médicaux.

Cependant, il y a eu de nombreuses épidémies parmi le personnel de santé vacciné dans les hôpitaux du pays, des études montrant que si la vaccination réduit la charge virale et réduit les maladies graves et les décès, elle n’arrête pas les infections ou la transmission du COVID. La recherche montre également que la protection, basée sur les anticorps, diminue après trois mois.

Ces conclusions font partie des arguments avancés par certains experts qui se demandent pourquoi le mandat est toujours appliqué.

“Je n’y vois aucune logique”, déclare Rafael Gomez, directeur du Centre des relations industrielles et des ressources humaines de l’Université de Toronto. “Pourquoi ne pas permettre à ces gens de revenir?”

“La différence entre vous savez, avoir une ou deux personnes de plus signifie, vous savez, garder un quart de travail de huit heures pour que les gens puissent être vus et leurs besoins médicaux pris en charge”, a-t-il ajouté.

Mais d’autres soupçonnent qu’il y a une pression pour ne pas apporter de changements.

“D’autres hôpitaux seront conscients de la façon dont il semble maintenant permettre aux gens de revenir, ou d’embaucher de nouveaux non-vaxxés (personnes), alors qu’ils ont été très durs pour les forcer à sortir. Aucun d’entre eux ne veut cligner des yeux en premier”, déclare Lisa Bildy, une avocat spécialisé dans les droits de la personne, basé à London, en Ontario.

“Je ne pense pas que les hôpitaux de l’Ontario devraient faire quoi que ce soit simplement parce que les hôpitaux d’autres provinces le font”, a déclaré Maxwell Smith, bioéthicien et professeur adjoint en sciences de la santé à l’Université Western de Londres, à CTV News dans un courriel. “Si la santé et la sécurité des patients est la priorité absolue de nos hôpitaux, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que ceux qui s’occupent de nos patients adhèrent aux politiques qui protègent le mieux leur santé et leur sécurité. »

Cependant, le Dr Stephen Shafran, professeur de médecine et de maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, a déclaré à CTV News que s’il est “irresponsable” pour les infirmières qui traitent directement avec les patients de ne pas être vaccinées contre le COVID-19, l’EPI est un moyen de leur permettre de continuer à travailler en première ligne.

“C’est exactement ce que de nombreux hôpitaux canadiens ont fait pendant des années pendant la saison de la grippe avec des infirmières qui ont refusé de se faire vacciner contre la grippe”, a-t-il déclaré. “Les faire travailler en portant des EPI est probablement un meilleur choix que l’alternative – un nombre insuffisant de prestataires de soins de santé (HCP) entraînant une réduction des services aux patients et des dommages potentiels dus à trop peu de HCP par patient.”

Il a également souligné que de nombreux travailleurs de la santé non vaccinés ont probablement déjà eu le COVID-19 et auraient donc un certain degré d’immunité.