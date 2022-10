Un hôpital de l’Alberta met fin au mariage d’un patient de l’USI

Un homme de Calgary luttant contre une maladie en phase terminale a épousé son partenaire de longue date cette semaine lors d’une cérémonie émouvante qui s’est déroulée à l’intérieur même de l’hôpital où il séjournait.

Gordie Shaver est à l’intérieur du Centre Peter Lougheed depuis près d’un mois. L’homme de 52 ans a des problèmes avec ses organes.

Après avoir reçu un diagnostic difficile à entendre lundi soir – qu’il aura de la chance de se rendre à Noël – son partenaire de huit ans savait ce qui devait arriver.

“Cela a toujours été dans nos esprits, mais ce diagnostic a vraiment un peu repoussé la chronologie”, a déclaré Amanda Morley-Shaver. “Nous avons dit que nous devions juste faire en sorte que cela se produise.”

Le couple avait lancé l’idée de s’enfuir plus tôt cette année, mais disons que les choses se sont gênées.

Alors lundi, après avoir discuté avec le médecin de Shaver, l’idée semblait aller de soi : ils allaient se marier, d’une manière ou d’une autre.

“Il s’agit de nous et de l’amour que nous avons eu au fil des ans”, a déclaré Morley-Shaver. “C’est tout ce que j’aurais pu demander, peu importe le temps que nous passons ensemble.”

Les jeunes mariés ont été rejoints par une poignée de membres de la famille et certains travailleurs des soins intensifs sur place.

Le personnel des Services de santé de l’Alberta (AHS) a aidé les Shavers à trouver un célébrant et un photographe locaux, puis s’est mis au travail pour transformer l’unité.

Ils ont décoré les cloisons, le patio et le couloir avec des fleurs et des bougies.

Un travailleur a même fait don d’un gâteau.

“Où que vous alliez dans cet hôpital – sans parler surtout ici aux soins intensifs – les soins et l’attention sont tellement incroyables”, a déclaré Shaver à AHS.

“Ils étaient tout simplement très déterminés à créer la journée la plus spéciale pour nous, ce qui était assez incroyable à mes yeux”, a ajouté Morley-Shaver.

L’infirmière autorisée Rianne Pater était l’infirmière du marié mercredi.

“Tout le monde est tellement excité de passer un moment heureux dans notre unité de soins intensifs”, a-t-elle déclaré à AHS. “Je me sens incroyablement chanceuse. Gordie en parlait ce matin (et) a dit : ‘La vie est si fragile et je veux profiter de chaque instant que j’ai.'”

Morley-Shaver l’a qualifié d’expérience inoubliable.

“Quand je l’ai rencontré, son amour pour la vie était immense. C’est probablement la personne la plus extravertie que j’aie jamais rencontrée. Nous avons eu tellement d’aventures ensemble”, a-t-elle déclaré.

“Je suis tellement fière de lui et tellement fière d’être sa femme.”