Un hôpital de la marine américaine suspend ses soins en Haïti après 19 morts à la mer

Cela s’est produit lundi soir et a impliqué 12 militaires et sept civils de l’USNS Comfort qui retournaient à bord après avoir soigné des patients à terre, a déclaré Lewis Preddy, un porte-parole de la marine américaine.

Début octobre, le gouvernement haïtien a demandé le déploiement de troupes étrangères pour combattre les gangs et aider à mettre fin au blocage du carburant qui a depuis été levé après que l’un des gangs les plus puissants du pays a autorisé les camions à accéder à un terminal de carburant. Aucune troupe internationale n’a été déployée, mais les États-Unis et le Canada ont annoncé une série de sanctions.

L’USNS Comfort s’est rendu plusieurs fois en Haïti au cours de la dernière décennie alors que le pays est aux prises avec un système de santé en panne, touché par de graves pannes de courant et des pénuries de carburant. L’hôpital flottant a soigné des personnes souffrant de maladies allant du diabète au choléra, une épidémie en cours tuant plus de 280 personnes et en infectant plus de 14 100 autres.