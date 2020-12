La région espagnole de Madrid a ouvert un nouvel hôpital pour traiter les patients atteints de Covid-19, qui a coûté 100 millions d’euros (120 millions de dollars) à construire, alors que les syndicats ont soulevé des questions sur la façon dont il sera pourvu en personnel en raison du manque de travailleurs de la santé dans le pays.

Le coût final du nouvel hôpital était plus du double du budget initialement prévu, et la pénurie de personnel dans le pays a vu les politiciens de l’opposition et les syndicats critiquer le projet du gouvernement. Lors de l’inauguration du bâtiment mardi, la présidente régionale Isabel Diaz Ayuso a été accueillie par des manifestants.

Dans une déclaration à propos du lancement, le gouvernement régional de Madrid n’a pas répondu aux préoccupations en matière de personnel soulevées, disant seulement que «L’embauche commencera progressivement en fonction des besoins de santé», sans élaborer davantage.

L’unité de soins infirmiers SATSE du pays a critiqué les dépenses, comme ils le pensent « Rien ne sera résolu » et il n’a été construit que comme un projet de vanité, sans la planification ou les préparatifs nécessaires pour son avenir à long terme. Leur principale crainte est que les hôpitaux existants, déjà en sous-effectif et surchargés, perdent des équipes et des ressources qui soutiendront à la place le nouveau site.

Le nouvel établissement médical a été construit en seulement trois mois et aura à terme une capacité de 1 056 lits, dont 48 places dans l’unité de soins intensifs. Cependant, au départ, il ouvre une aile de 240 lits et nécessite 669 employés.

En raison de la gravité de l’épidémie de coronavirus en Espagne, le pays a été soumis à un couvre-feu à l’échelle nationale, les personnes étant tenues de rester à la maison entre 23 heures et 6 heures du matin, et un état d’urgence qui durera jusqu’au début mai 2021. Les dirigeants régionaux peuvent modifier les conditions de leur couvre-feu local et, si nécessaire, limiter les déplacements intérieurs.

Depuis le début de la pandémie, l’Espagne a signalé 1 628 208 cas confirmés – le deuxième nombre le plus élevé d’Europe occidentale – et 44 668 décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.

