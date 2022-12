Un hôpital chinois met en garde: “Nous n’avons pas le choix et nous ne pouvons pas nous échapper” alors que Covid-19 se propage

Le Covid-19 déferle sur les villes chinoises.

Des anti-fièvres gratuits sont distribués.

Le bilan officiel est de 5 241 morts.

Les villes de Chine ont commencé à distribuer gratuitement des médicaments anti-fièvre au public, alors que Covid-19 balaie le pays le plus peuplé du monde en grande partie sans contrôle pour la première fois après un changement brusque dans les politiques de confinement du pays.

Après des protestations généralisées et une augmentation incessante des cas, la Chine a commencé ce mois-ci à démanteler son régime “zéro-Covid”.

Pourtant, le nombre officiel de morts dans le pays depuis le début de la pandémie au début de 2020 est de 5 241 – une fraction de ce à quoi les pays beaucoup moins peuplés ont été confrontés.

La Chine n’a signalé aucun nouveau décès de Covid-19 pour une deuxième journée consécutive le 21 décembre, alors même que les employés des salons funéraires affirment que la demande et le temps d’attente pour leurs services ont augmenté la semaine dernière, ce qui a fait grimper les frais.

Le pays a confirmé mardi 389 306 cas avec symptômes.

Mais les experts disent que les chiffres officiels sont devenus un guide peu fiable car moins de tests sont effectués à travers la Chine suite au récent assouplissement des restrictions.

L’hôpital Shanghai Deji, publié sur son compte officiel WeChat, a estimé qu’il y avait environ 5,43 millions de positifs dans la ville et que la moitié des 25 millions de personnes dans le principal centre commercial de Chine seront infectées d’ici la fin de l’année.

L’hôpital a déclaré:

La veille de Noël, le jour de l’an et le nouvel an lunaire de cette année sont destinés à être dangereux.

« Dans cette bataille tragique, tout le Grand Shanghai tombera et nous infecterons tout le personnel de l’hôpital ! Nous infecterons toute la famille ! Nos patients seront tous infectés ! Nous n’avons pas le choix et nous ne pouvons pas nous échapper.

Les experts disent que la Chine pourrait faire face à plus d’un million de décès de Covid-19 l’année prochaine.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé s’est dit préoccupé par la flambée des infections et soutient le gouvernement pour qu’il se concentre sur la vaccination des personnes les plus à risque.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux journalistes que l’agence avait besoin d’informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions à l’hôpital et les exigences des unités de soins intensifs pour une évaluation complète.

Le revirement politique de la Chine a pris un système de santé fragile au dépourvu, avec des hôpitaux se bousculant pour les lits et le sang, les pharmacies pour les médicaments et les autorités se précipitant pour construire des cliniques spéciales.

Les médias d’État ont déclaré que les gouvernements locaux prenaient des mesures pour remédier aux pénuries de médicaments, tandis que les sociétés pharmaceutiques travaillaient plus longtemps pour augmenter l’approvisionnement.

Dongguan, une ville tentaculaire du sud de la Chine, a déclaré qu’un total de 100 000 comprimés d’ibuprofène étaient arrivés dans la ville et seront distribués dans 41 pharmacies d’État cette semaine, avant d’être mis à disposition gratuitement, a rapporté le Global Times.

À Wuhan, la ville centrale où le virus a été découvert pour la première fois fin 2019, trois millions de comprimés d’ibuprofène ont été fournis chaque jour aux établissements médicaux et aux pharmacies de détail depuis le 17 décembre, selon le rapport.

Les autorités de Sanya, dans le sud de l’île de Hainan, ont aligné 18 pharmacies pour distribuer des médicaments gratuits. Les pharmacies de Zhoukou offrent jusqu’à 10 comprimés gratuits par jour aux résidents qui présentent une carte d’identité.

Shenzhen, le principal centre technologique de la Chine au nord de Hong Kong, a déclaré mercredi qu’il divisa les paquets de médicaments et de kits de test en lots plus petits que prévu initialement, pour les vendre à plus de personnes. Les lots couvriront trois jours de fournitures de médicaments anti-fièvre, a-t-il précisé.

Cette photo montre un patient Covid-19 sur une civière dans le service des urgences du premier hôpital affilié de l’Université médicale de Chongqing, dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. AFP PHOTO : Noël Celis, AFP Des gens font la queue devant une clinique de fièvre dans un hôpital au milieu de la pandémie de Covid-19 à Pékin. AFP PHOTO : Jade Gao, AFP

En Chine, seuls les décès causés par une pneumonie et une insuffisance respiratoire après avoir contracté le Covid-19 sont classés comme décès dus au Covid-19.

D’autres types largement reconnus de complications potentiellement mortelles de Covid-19 comprennent les caillots sanguins, les crises cardiaques, la septicémie et l’insuffisance rénale, des experts de la maladie en dehors de la Chine affirmant que cette décision sous-estimera l’impact du virus.

L’Allemagne a déclaré avoir envoyé son premier lot de vaccins BioNTech Covid-19 en Chine pour être administré dans un premier temps à des expatriés allemands. Berlin fait pression pour que d’autres ressortissants étrangers soient autorisés à les prendre.

Aucun détail n’était disponible sur le moment et la taille de la livraison des premiers vaccins à ARNm disponibles en Chine.

La Chine dispose de neuf vaccins Covid-19 développés au niveau national dont l’utilisation est approuvée. Aucun n’a été mis à jour pour cibler la variante hautement infectieuse d’Omicron, comme Pfizer-BioNTech et Moderna l’ont fait pour les boosters dans de nombreux pays.

Certains experts chinois prédisent que la vague de Covid-19 culminera fin janvier, la vie revenant probablement à la normale fin février ou début mars.