Un hôpital américain fait face à des poursuites après que la police a allégué qu’une ex-infirmière s’était enregistrée en train d’abuser sexuellement de patients inconscients

Une ancienne infirmière du St. Mary’s Medical Center a été accusée par des collègues d’avoir abusé de patients inconscients.

Christopher Lambros a été arrêté pour agression sexuelle.

Dans un recours collectif, les avocats allèguent que l’hôpital a autorisé Lambros à accéder aux patients pendant 10 ans.

Un hôpital du Colorado fait face à un recours collectif après que la police a allégué qu’une ancienne infirmière s’était enregistrée en train d’abuser sexuellement de patients inconscients.

Le département de police de Grand Junction a confirmé dans un déclaration a envoyé un e-mail à Insider que Christopher Lambros, une ancienne infirmière de 61 ans, a été arrêté le 25 octobre pour trois chefs d’accusation d’agression sexuelle et a été renvoyé au centre de détention du comté de Mesa.

Selon le mandat d’arrêt, sa caution a été fixée à 250 000 $. Le département de police a confirmé mardi qu’il était toujours en garde à vue.

Lambros a été attrapé par un autre membre du personnel de l’hôpital en juillet dans la chambre d’un patient au St. Mary’s Medical Center, selon le mandat d’arrêt, ayant apparemment exposé les organes génitaux d’une femme inconsciente et pris une photo de lui-même avec sa tête sur son ventre. Le membre du personnel a signalé Lambros à son superviseur, déclenchant une enquête interne.

Le patient, identifié dans le recours collectif par les initiales MC, a été avisé de l’inconduite de Lambros par l’hôpital trois jours plus tard.

À la suite d’une enquête, les forces de l’ordre ont indiqué que Lambros avait enregistré plusieurs vidéos et pris des photos de lui-même avec ses victimes présumées et, selon le mandat d’arrêtdans une vidéo, s’est chuchoté que les enregistrements étaient sa “collection Dexter”, faisant référence à l’émission télévisée sur un tueur en série qui a caché des trophées à ses victimes.

Rathod Mohamedbhai LLC, le cabinet d’avocats qui représente deux victimes dans le recours collectif, a déclaré dans une déclaration que les forces de l’ordre “ont découvert environ quatre téraoctets de données provenant des appareils de l’infirmière Lambros, y compris des vidéos de son téléphone portable montrant l’infirmière Lambros en train de sucer les seins et de pénétrer numériquement des patientes inconscientes”.

Quatre téraoctets de données représentent environ 700 000 photos de téléphones portables ou 65 000 heures de vidéos de téléphones portables, selon le cabinet d’avocats déclaration ajoutée. Le mandat d’arrêt a déclaré qu’au moins 168 des fichiers avaient été précédemment supprimés de son téléphone.

Dans le recours collectif déposé par Rathod Mohamedbhai LLC au nom de deux patients, l’avocat Siddhartha Rathod soutient que le centre médical de St. Mary et les organisations à but non lucratif qui le financent n’ont pas suffisamment protégé les patients contre les abus de Lambros et “savaient ou auraient dû savoir” de son inconduite – qui inclus des allégations de drogue, de pénétration sexuelle et d’enregistrement de ses victimes à leur insu ou sans leur consentement.

Le centre médical de St. Mary avait déjà été poursuivi en 2018 sur des accusations similaires d’une infirmière abusant sexuellement de patients. Selon La sentinelle quotidiennequi a initialement rendu compte des accusations, l’issue de la poursuite antérieure est inconnue.

L’accusé dans l’incident de 2018, Adam Stice, a plaidé coupable dans une affaire pénale distincte à un chef d’agression et à un chef de contact sexuel illégal pour l’incident, et a été condamné à 10 ans de prison, La sentinelle quotidienne signalé.

“En 2018, St. Mary’s a augmenté ses caméras de surveillance, renforcé sa surveillance et des choses comme ça”, a déclaré Rathod à Insider, affirmant que l’hôpital était clairement conscient du potentiel pour les infirmières d’abuser de leurs patients sur la base de l’affaire Stice antérieure. Les photographies prises par Lambros datent de 2016, a-t-il ajouté.

Cependant, a déclaré Rathod, même avoir des caméras dans chaque pièce et être conscient du risque ne protégeait pas les patients depuis que Lambros a commencé à travailler à St. Mary’s en 2012.

“Les experts nous disent, et c’est logique, que des gens comme RN Lambros ne commencent pas à filmer”, a déclaré Rathod à Insider. “Ils commencent par regarder, puis ils passent du regard au toucher par-dessus les vêtements, au toucher sous leurs vêtements, à l’enregistrement vidéo, etc.”

Il a ajouté: “Aucun de nos clients n’est allé voir l’infirmière Lambros pour un traitement médical comme vous pourriez aller voir votre médecin de premier recours et vous choisissez ce médecin. Ils sont allés à St Mary’s pour un traitement médical et St. Mary’s a mis RN Lambros dans la chambre avec les victimes – et ce sont eux qui ont permis que cela se produise au moins depuis 2016.”

Intermountain Healthcare, l’organisation à but non lucratif basée dans l’Utah nommée dans le procès qui gère le centre médical de St. Mary’s et d’autres installations médicales, a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à Insider que “immédiatement après” les accusations contre Lambros, l’hôpital l’a mis en congé et a signalé le accusations aux forces de l’ordre.

“Ce dont cette ancienne infirmière est accusée est répréhensible et va à l’encontre de tout ce que nous croyons et valorisons

au St. Mary’s Medical Center”, a déclaré Bryan Johnson, président du St. Mary’s Medical Center, dans le communiqué envoyé par e-mail à Insider, ajoutant que l’hôpital coopère avec les forces de l’ordre pour soutenir l’enquête en cours.

Sisters of Charity of Leavenworth, un institut religieux basé au Kansas qui finance le centre médical de St. Mary et est nommé comme défendeur dans le recours collectif, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.