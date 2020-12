Le Memorial Sloan Kettering Cancer Center a versé à son meilleur médecin une indemnité de départ de 1,5 million de dollars après avoir démissionné sous le feu des critiques pour son incapacité à divulguer des millions de paiements de sociétés pharmaceutiques et de soins de santé dans des dizaines d’articles de recherche dont il est l’auteur.

Le Dr José Baselga a démissionné du Memorial Sloan Kettering au milieu de la controverse en 2018.

Selon le New York Times, des déclarations récentes de l’IRS montrent que l’organisation à but non lucratif a versé à Baselga plus de 1,5 million de dollars d’indemnités de départ en 2018 et 2019, selon le New York Times.

L’hôpital a refusé de dire si Baselga avait reçu une indemnité de départ supplémentaire en 2020.

Un porte-parole a déclaré au point de vente que les paiements passés faisaient partie de « l’obligation contractuelle » de l’hôpital en vertu du contrat de travail de Baselga, mais a refusé de donner plus de détails.

Baselga est maintenant cadre de la société pharmaceutique AstraZeneca, où il supervise le développement de ses médicaments anticancéreux. Il a également refusé de commenter.

Les institutions à but non lucratif concluent souvent des contrats de travail avec des hauts fonctionnaires qui fournissent une compensation à leur départ. Ces accords peuvent être difficiles à rompre, sauf dans les cas où un tribunal a déterminé qu’il y avait eu illégalité.

Cependant, en vertu de la loi, les institutions doivent divulguer la nature de leurs accords de départ pour les hauts fonctionnaires dans leurs dépôts IRS.

Le départ de Baselga à l’automne 2018 aurait secoué Sloan Kettering, où il exerçait ses fonctions en tant que médecin-chef.

Considéré à l’époque comme l’un des meilleurs médecins du monde pour le cancer du sein, Baselga n’a pas divulgué des millions de dollars de paiements de sociétés pharmaceutiques et de soins de santé, omettant les liens financiers de dizaines d’articles de recherche dont il était l’auteur dans des publications telles que le New England Journal. de médecine.

Il a également occupé des postes de membre du conseil d’administration ou des rôles consultatifs au sein d’un certain nombre d’autres sociétés, dont Roche, avait un intérêt dans des start-up testant des thérapies contre le cancer et a joué un rôle clé dans le développement de médicaments révolutionnaires qui ont révolutionné les traitements du cancer du sein, le Times. et ProPublica ont rapporté.

Dans un article de 2017, il a donné une tournure positive aux résultats de deux essais cliniques de Roche que beaucoup jugeaient décevants, sans dévoiler ses liens avec l’entreprise.

Le Times a rapporté qu’au cours des quatre années précédentes, il avait reçu 3 millions de dollars en honoraires de consultation de Roche.

Baselga a déclaré à l’époque que son omission de divulguer ses relations avec Roche et au moins une douzaine de sociétés n’était pas intentionnelle.

« Je reconnais qu’il y a eu des incohérences, mais c’est ce que c’est », a-t-il déclaré au Times. «Ce n’est pas que je n’apprécie pas l’importance.

Les révélations sur Baselga ont conduit à une refonte des liens de Memorial Sloan Kettering avec les secteurs de la santé et de la pharmacie, en plus de changements importants dans ses politiques en matière de conflits d’intérêts.

Le directeur général de Memorial Sloan Kettering, le Dr Craig B.Thompson, s’est excusé auprès de son personnel pour la gestion de la sortie de Baselga à l’automne 2018, déclarant au personnel: « Les événements des dernières semaines n’ont pas été gérés aussi bien que je l’aurais souhaité. ‘

Le président du conseil de l’époque, Douglas A. Warner III, a, quant à lui, réprimandé Baselga, déclarant ses « lignes croisées » et « sorti de la réserve » dans ses relations avec les entreprises à but lucratif, a rapporté le Times.

Alors que Baselga a officiellement démissionné de son poste, Warner a suggéré que le départ n’était pas volontaire, affirmant qu’il ne nous laissait pas le choix.

Baselga, un éminent chercheur, a reconnu ses manquements dans une lettre de démission et a déclaré que la controverse qui l’entourait « s’était avérée trop distrayante », ce qui a finalement conduit à sa décision de démissionner.

Le médecin a également démissionné des conseils d’administration du fabricant de médicaments Bristol-Myers Squibb et de Varian Medical Systems, un fabricant d’équipements de rayonnement, ainsi que du Cancer Journal où il avait été rédacteur en chef.

Les hauts dirigeants de Memorial Sloane Kettering sont désormais interdits de siéger aux conseils d’administration d’entreprises pharmaceutiques et de soins de santé. Des limites ont également été placées sur la façon dont les cadres et les chercheurs de haut niveau peuvent tirer profit des travaux développés dans l’établissement.

Les finances de l’hôpital auraient été durement touchées par la pandémie, avec une perte de 453 millions de dollars enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2020. Comparativement, au cours de la même période en 2019, l’hôpital avait généré 77 millions de dollars de bénéfices.

Les difficultés financières de l’institution ont été provoquées par une forte baisse des interventions chirurgicales et des visites cliniques, en plus des essais cliniques et d’autres recherches.

Memorial Sloan Kettering a cependant reçu 100 millions de dollars en fonds de secours dans le cadre de la loi CARES.