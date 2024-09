Un hongre ontarien non vacciné est testé positif au virus du Nil occidental

Le 12 septembre, un hongre non vacciné de 21 ans du district de Sudbury, en Ontario, a été testé positif au virus du Nil occidental (VNO). Le hongre a développé des signes cliniques le 1er septembre, notamment de la fièvre, de l’ataxie et des tremblements de la tête. Il a été euthanasié en raison de l’aggravation de ses signes neurologiques.

EDCC Health Watch est un programme de marketing du réseau équin qui utilise les informations du Equine Disease Communication Center (EDCC) pour créer et diffuser des rapports vérifiés sur les maladies équines. EDCC est une organisation indépendante à but non lucratif qui est soutenue par les dons de l’industrie afin de fournir un accès libre aux informations sur les maladies infectieuses.

VNO 101

Le virus du Nil occidental se transmet aux chevaux par les piqûres de moustiques infectés. Tous les chevaux infectés ne présentent pas de signes cliniques, mais ceux qui en présentent peuvent présenter :

Signes grippaux, où le cheval semble légèrement anorexique et déprimé ;

Fasciculations musculaires fines et grossières et cutanées (contractions involontaires) ;

Hyperesthésie (hypersensibilité au toucher et au son) ;

Changements dans l’état d’esprit (activité mentale), lorsque les chevaux semblent rêver ou « tout simplement pas dans leur élément » ;

Somnolence occasionnelle;

Marche propulsive (conduire ou pousser vers l’avant, souvent sans contrôle) ; et

Signes spinaux, y compris une faiblesse asymétrique ; et

Ataxie asymétrique ou symétrique.

Il n’existe pas de traitement curatif contre le virus du Nil occidental. Cependant, certains chevaux peuvent guérir grâce à des soins de soutien. Le taux de mortalité équine peut atteindre 30 à 40 %.

Des études ont montré que les vaccins peuvent être des outils efficaces de prévention du virus du Nil occidental. Les chevaux vaccinés au cours des dernières années ont besoin d’une dose de rappel annuelle, mais les vétérinaires peuvent recommander deux doses de rappel par an, une au printemps et une autre à l’automne, dans les régions où la saison des moustiques est prolongée. En revanche, les chevaux non vaccinés auparavant doivent recevoir deux doses de vaccin sur une période de trois à six semaines. Il faut plusieurs semaines aux chevaux pour développer une protection contre la maladie après une vaccination complète ou une dose de rappel.

En plus des vaccinations, les propriétaires doivent s’efforcer de réduire la population de moustiques et les zones de reproduction et de limiter l’exposition des chevaux aux moustiques en :