Un homme voyageant sans ticket sur une cigarette allumée par Vande Bharat, cela arrive

Vande Bharat Express fait à nouveau l’actualité, non pas pour des attaques de pierres ou des collisions avec du bétail, mais pour un passager sans billet qui n’a pas pu résister à l’envie d’une cigarette pendant le voyage.

Le train voyageant de Tirupati dans l’Andhra Pradesh à Secunderabad venait de traverser Gudur et la destination était encore à plus de huit heures.

Un passager était monté dans le train sans billet valable et s’était enfermé dans les toilettes. Il aurait bien fait le voyage gratuitement, mais un coup de frein l’a fait entrer. Ignorant les alarmes incendie installées dans le train phare, il est allé aux toilettes et a allumé une cigarette. Instantanément, les alarmes ont commencé à sonner et un extincteur automatique s’est mis à fonctionner, pulvérisant un aérosol à travers le compartiment.

Cela a déclenché la panique et les passagers ont utilisé le téléphone d’urgence dans le compartiment pour alerter le garde du train. Le train s’est arrêté près de la gare de Manubulu.

Le personnel de la police des chemins de fer est passé à l’action avec un extincteur et a brisé la vitre des toilettes. À l’intérieur, ils ont trouvé le passager, dont les traînées avaient amené un train à s’arrêter et ont commencé une opération de sauvetage à part entière. Le fumeur arrêté a été détenu à Nellore pour d’autres mesures et le train a repris son voyage.

Des vidéos montraient des particules d’aérosol à l’intérieur de l’autocar et une vitre brisée, apparemment à la suite de la panique des passagers.

« Un passager non autorisé est monté à bord du train en provenance de Tirupati et s’est enfermé dans les toilettes de la voiture C-13. Il a fumé à l’intérieur des toilettes, ce qui a entraîné l’activation automatique d’un extincteur aérosol à l’intérieur des toilettes », a déclaré un responsable de South Central Railway ( a déclaré la division Vijayawada de SCR) Zone dans un communiqué.