Un homme voyageant condamné à une amende de Rs 2 Lakh pour avoir transporté le petit-déjeuner McDonald’s en vol

Si vous avez faim et que vous n’avez pas le temps de cuisiner ou d’attendre, notre meilleure option est la restauration rapide. Cependant, imaginez que cette option vous coûte mille fois plus cher que le coût réel. effrayant, non ? Un touriste a récemment été condamné à une lourde amende pour avoir emporté de la nourriture sur un vol de Bali à destination de l’Australie, où un simple hamburger et un petit-déjeuner enveloppé chez McDonald’s ont coûté au voyageur Rs 2 lakh.

Vous devez avoir lu ou bien entendu parler des choses interdites à bord de l’avion. Cependant, il arrive souvent que les gens ne prêtent pas attention à cet avis. Cet homme voyageant de Bali vers l’Australie a gardé son repas McDonald’s préféré à l’intérieur du sac.

Dès son atterrissage, ses bagages ont été reniflés et contrôlés par un chien de biosécurité. L’homme a eu des ennuis dès que le chien a trouvé deux Mc Muffins aux œufs et à la saucisse de bœuf de McDonald’s et un croissant au jambon. Il a été accusé d’avoir donné de fausses informations par l’autorité aéroportuaire et condamné à une amende pour cette erreur.

Au nom de l’autorité aéroportuaire, une amende de 2 664 $, soit Rs 2 lakh, a été infligée à la personne pour avoir induit en erreur et donné de fausses informations. En réponse à cet incident, le ministre australien de l’Agriculture, Murray Watt, l’a qualifié de nourriture McDonald’s la plus chère. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune sympathie pour les personnes qui ne respectaient pas les règles, ajoutant que les voyageurs devaient être conscients des règles.

