Un homme voyage en fauteuil roulant pour livrer de la nourriture, Desis le qualifie d'”inspirant”

Beaucoup d’entre vous ont peut-être entendu parler de la phrase “Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade”. Bien que beaucoup d’entre nous ne comprennent peut-être pas complètement sa signification, certains savent simplement ce que cela signifie de prendre des situations difficiles comme des opportunités. Récemment, une vidéo est devenue virale sur Internet dans laquelle un partenaire de livraison spécialement handicapé peut être vu en train de conduire son fauteuil roulant sur une route très fréquentée pour remplir son devoir. Le courage et le dévouement du partenaire de livraison sont la meilleure chose sur Internet qui en inspire beaucoup à lutter contre leurs chances et à réussir.

Le clip a été partagé par un utilisateur d’Instagram, Grooming Bulls il y a quelques semaines, qui est maintenant devenu viral. Dans le clip, on peut voir un homme portant le t-shirt de la société de livraison de nourriture Zomato et conduisant un fauteuil roulant. Il a attaché le sac de livraison à l’arrière de son fauteuil roulant. L’utilisateur d’Instagram a écrit “Rien n’est impossible, le mot lui-même dit que je suis possible” pour faire passer le beau message.

La vidéo a reçu plus d’un million de likes et de nombreux commentaires. L’un des utilisateurs a félicité l’entreprise de livraison de nourriture pour avoir donné des emplois à des personnes spécialement handicapées et a commenté : “Un hommage au service de Zomato pour avoir donné le travail à des personnes handicapées”. Un autre utilisateur a comblé de bénédictions le partenaire de livraison en écrivant : « J’ai fait ma journée. Restez béni monsieur toujours “

De nombreux autres utilisateurs l’ont qualifié d’inspiration à partir de laquelle chacun doit apprendre à transformer sa faiblesse en force.

Selon Times Now, l’homme spécialement handicapé est reconnu comme Murugun qui a subi une grave blessure à la moelle épinière il y a six ans. Après avoir traversé un grave accident de la route, il est resté partiellement paralysé. Cependant, même alors, il n’a pas perdu espoir et a continué à affronter l’agitation de la vie avec courage. Le rapport affirme également que le trajet exclusif de Murugan a été conçu par une start-up de l’IIT Madras qui a fabriqué environ 1 300 fauteuils roulants de ce type. Le fauteuil roulant spécialement conçu fonctionne sur batterie et prend quatre heures pour se recharger. En chargeant une fois, il peut couvrir jusqu’à 25 km.

Juste au moment où vous êtes témoin de toutes les mauvaises choses autour, de si petites choses nous font sourire et donnent une lueur d’espoir que le monde sera un jour meilleur.

