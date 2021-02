À un moment donné, nous avons tous partagé la même image, le même mème ou la même vidéo avec plusieurs personnes qui ne font pas exactement partie du même groupe. Heck, il y a des moments où nous les envoyons même accidentellement à la ou aux mauvaises personnes. Mais un petit clic maladroit de cet homme finit par créer son moment le plus embarrassant (encore) et un autre incident «drôle» pour les internautes. Selon un utilisateur de TikTok, un homme a essayé de fléchir son corps sur une photo qu’il avait l’intention de partager avec plusieurs femmes en même temps – mais se retrouve dans une conversation gênante.

L’utilisateur ajoute qu’au lieu d’envoyer la photo individuellement, il finit accidentellement par créer un groupe de 60 femmes – dont la plupart sont inconnues l’une de l’autre – où tout le monde a reçu une photo de ses abdos à l’époque. Naturellement, les destinataires, qui font maintenant partie du même groupe de messagerie, étaient perplexes et ont commencé à poser des questions telles que «Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que c’est?» L’incident a été capturé par l’utilisateur de TikTok Alaina dans un court clip, où nous pouvons même remarquer des messages tels que «A-t-il fait cela exprès» et «Pourquoi suis-je ici» – aïe!

Alaina explique en outre que même si elle parlait au gars, elle a toujours été ajoutée au groupe en raison du clic accidentel. «Ajouté à une discussion de groupe avec 60 filles au hasard par le gars à qui je parlais», dit-elle. Et bien sûr, une fois qu’ils ont réalisé l’ami commun du groupe, certains ont même commencé à partager des histoires sur la façon dont ils le connaissent. Une femme a dit: «Il a été jumelé avec mon colocataire, puis avec moi et nous a parlé à tous les deux.»

Finalement, l’homme nommé Isaac s’est rapidement rendu compte de son erreur et a envoyé un message d’excuses à toutes les femmes. « Chers Tous. Je suis vraiment désolé pour mes actions. Je suis monté à l’étage pour faire un entraînement de fin de soirée et j’ai eu une idée terrible de créer une histoire privée pour publier des Snapchats de douchey… Comme vous le savez, j’ai créé un groupe à la place. C’est vraiment humiliant et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés dans le processus. J’apprends de cette erreur et je vais réévaluer ma vie. Je vais bientôt organiser une fête du rôti Isaac et vous êtes tous invités », a écrit Isaac.

Alaina finit par expliquer qu’après ses excuses, toutes les femmes ont accepté de devenir « meilleures amies » après avoir été jetées de manière inattendue dans une conversation ensemble (lire avec des emoji souriants).