Un homme vole la vedette à un mariage indien avec sa performance dans “Tumse Milke Dil Ka” de Shah Rukh Khan

Les mariages indiens sont incomplets sans des spectacles de danse enthousiastes mis en place par l’équipe du marié et de la mariée. Cela double la célébration de la manière la plus intéressante et ce mariage indien n’était pas différent. Une vidéo d’un garçon indien exhibant ses mouvements de desi sur la piste de danse lors du mariage de son parent a pris d’assaut les médias sociaux. Le garçon a opté pour le numéro de danse à succès de Shah Rukh Khan Tumse Milke Dil Ka de Main Hoon Na pour danser en laissant la foule hurler et applaudir avec joie et enthousiasme.

Le garçon fait son entrée énergique debout à côté du marié tandis que le numéro de danse énergique joue en arrière-plan. Il imite le drôle de dialogue de Shah Rukh Khan “Muh toh bandh karo oncle” en fermant la bouche du marié avant de marcher tranquillement vers le centre de la scène. Le neveu livre ensuite une performance divertissante dans laquelle il reconstitue quelques pas de la chorégraphie originale de la chanson de Shah Rukh Khan. Non seulement il s’est produit, mais il s’est également engagé avec la foule avec ses «thumkas» et «jhatkas». La vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux a été partagée sur la page Instagram de British Bengali Banter. Le clip a été partagé avec la légende “L’a-t-il tué ou pas?” Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La danse du garçon a impressionné un barrage d’utilisateurs de médias sociaux en ligne. En l’espace de deux semaines, le clip a recueilli plus d’un million de likes sur l’application de partage de photos. L’identité du garçon reste inconnue mais il est clair qu’il a réussi à divertir toutes les personnes présentes au mariage indien.

Tumse Milke Dil Ka, qui capture la chimie grésillante de Sushmita Sen et Shah Rukh Khan, a reçu des voix mélodieuses de Sonu Nigam, Hashim Sabri et Altaf Sabri. Écrite par Javed Akhtar, la chanson a été composée par le directeur musical Anu Malik. La popularité de la chanson est telle qu’elle figure toujours dans la liste de lecture de la fête d’une majorité d’Indiens.

