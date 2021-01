Un homme de 21 ans a été giflé d’une affaire et a dû passer une nuit dans un poste de police après avoir atterri avec des cadeaux d’anniversaire au domicile d’une mineure avec laquelle il s’était lié d’amitié en ligne, a annoncé la police mardi.

Salman a parcouru 2000 km – prenant un vol de Bangalore à Lucknow puis un bus pour Lakhimpur Kheri – pour pouvoir rejoindre sa maison à temps pour son anniversaire, mais sa famille a refusé de le reconnaître.

Il avait apporté avec lui des chocolats, un ours en peluche et d’autres articles similaires.

La famille de la jeune fille l’a réprimandé et a appelé la police et il a dû passer le dimanche soir au poste de police.

« Les membres de la famille de la fille ont refusé de déposer un premier rapport d’information (FIR) contre le jeune. Il a été présenté devant le tribunal de première instance de la sous-division lundi », a déclaré Sunil Kumar Singh, responsable du poste de police de Kotwali.

« Le jeune a été libéré lundi sous caution personnelle », a ajouté Singh.

Salman est originaire du quartier Deoria de l’Uttar Pradesh et travaille comme mécanicien à Bengaluru.

Il a dit à la police qu’il avait développé une amitié avec la jeune fille via une plate-forme virtuelle et avait parcouru la distance pour lui offrir des cadeaux d’anniversaire. « Cependant, la famille de la jeune fille s’est méfiée de lui et a appelé la police », a déclaré le SHO.

Singh a déclaré qu’un billet de retour à Bengaluru pour le 11 janvier et de l’argent liquide avait été trouvé sur lui.

Singh a déclaré que les parents de la fille avaient demandé à la police de mettre l’homme en garde contre toute récurrence d’un tel incident.

Le jeune a été réservé en vertu de l’article 151 de la CrPC (arrestation pour empêcher la commission d’infractions identifiables) et plus tard libéré sous caution, a déclaré Singh.