Un homme vole à l’étalage en plein jour dans une pharmacie américaine, la vidéo devient virale

Un acte de vol en plein jour a été filmé à San Francisco le lundi 14 juin. L’incident de vol à l’étalage effronté a eu lieu au magasin Walgreens de Gough & Fell Street à San Francisco, où un homme a été filmé en train de mettre hardiment des articles de l’étagère dans un sac poubelle noir. Dans la vidéo de 21 secondes capturée par une journaliste de KGO-TV, Lyanne Melendez, un homme faisant du vélo, vêtu d’un sweat à capuche noir et le visage recouvert d’un bandana bleu peut être vu en train de prendre des objets sur une étagère et de remplir un grand polyéthylène noir.

Le voleur à l’étalage présumé continue le vol malgré le fait qu’au moins trois personnes, dont l’agent de sécurité du magasin, le filment à quelques mètres de lui. Le voleur a posé le sac sur son vélo avec désinvolture avant de passer devant le gardien et de se diriger vers la sortie. Le gardien a tenté de saisir le sac mais a permis à l’homme de partir sans bagarre. Finalement, l’homme est sorti facilement du magasin à vélo avec le sac d’objets volés.

La vidéo a laissé les internautes choqués par l’anarchie car elle a recueilli près de 6 millions de vues, 17 000 likes et des milliers de commentaires.

Alors que les inquiétudes concernant l’augmentation des cas de vols ont été exprimées, Melendaz a déclaré à ABC 7 News qu’en tant que journaliste, il est difficile de ne pas s’en soucier ou de s’impliquer dans de tels incidents tout en essayant de rester neutre. Cependant, elle a ajouté que c’est aussi sa ville et qu’elle a régulièrement vu de tels cas. Elle a révélé que ses voitures et sa porte de garage avaient été cambriolées deux fois.

Le clip met en évidence le problème croissant des vols à la lumière du jour dans la ville, qui affecte principalement les chaînes de pharmacies. Le porte-parole de Walgreen, Phil Caruso, a déclaré à CNN par courrier électronique que cet incident est un exemple visible d’un problème beaucoup plus large et persistant à San Francisco. Il a ajouté que le vol flagrant dans le commerce de détail est un problème permanent pour de nombreux détaillants de la ville. Le porte-parole de la police de San Francisco, Adam Lobsinger, a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête par l’équipe d’enquêtes de la station nord du SFNPD et l’unité de cambriolage du SFPD.

