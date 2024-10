Un homme vivant avec un état de rire comme Joker s’est prononcé en accusant Joaquin Phoenix de lui avoir volé sa personnalité

Cinéphiles, le jour est enfin arrivé – alors courez au cinéma et prenez votre pop-corn comme Joker : Folie à Deux vient de tomber.

Sans vouloir fausser votre opinion avant même de l’avoir vue, mais la suite très attendue n’a pas reçu le meilleur accueil jusqu’à présent, voyant son score sur Rotten Tomatoes chuter à un maigre 39 pour cent.

Et pour mettre un peu plus de sel dans la plaie, il y a un type qui estime qu’il mérite un certain crédit pour avoir aidé Joaquin Phoenix à créer son personnage pour le prince clown du crime.

Scott Lotan vit avec un état de rire tout comme le Joker, ce qui le fait éclater de rires incontrôlables, voire de larmes, et ces émotions exagérées émergent souvent à des moments assez malheureux.

Jetez un oeil à ceci:

L’homme, originaire de Virginie, aux États-Unis, souffre de ce qu’on appelle l’affect pseudobulbaire (PBA), une maladie neurologique qui peut survenir chez les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP).

Cela lui fait vivre des épisodes de rire douloureux et épuisants, qui peuvent durer jusqu’à 10 minutes à la fois.

Lotan n’a aucun contrôle sur ses rires méchants et ils peuvent être déclenchés aux moments les plus inopportuns, comme à la suite d’un accident tragique dans lequel sa fiancée et sa mère ont été tuées.

Suite à la sortie de Joker en 2019, il a partagé ses réflexions sur la performance de Phoenix avec LADbible, expliquant qu’il pensait que la star avait fait « un excellent travail » en transmettant les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de PBA.

Cependant, il pense que l’oscarisé et réalisateur Todd Phillips aurait dû au moins lui faire un signe de tête pour les avoir aidés à perfectionner le rire maniaque du personnage de DC – accusant le couple de « voler sa personnalité » sans aucune reconnaissance.

Scott Lotan souffre de l’affect pseudobulbaire (PBA) qui le fait éclater de rire incontrôlable (LADbible)

S’adressant à LADbible en 2022, Lotan a déclaré : « OK, Joaquin, tu ne manges pas de viande, tu veux protéger tous les animaux – et les gens ? Je veux dire, tu as volé ma personnalité.

« Vous avez pris mon identité, vous l’avez affichée à l’écran et vous avez gagné des millions, et vous ne pouvez pas aider une communauté ? Vous ne pouvez pas faire un don à la SEP, à la maladie de Parkinson ou à l’une de ces autres choses ? Je ne comprends pas.

« J’ai vu les interviews de Todd Phillips, j’ai vu les interviews de Joaquin, et ils font référence aux vidéos, à ces rires et à la manière dont cela a aidé à développer le personnage. »

Le père de deux enfants a expliqué qu’il trouvait injuste que la communauté qui a fourni le modèle d’un élément essentiel du caractère de Phoenix n’ont pas été récompensés pour leur aide.

Lotan a ajouté : « A aucun moment, dans l’un des films les plus rentables de tous les temps, vous n’avez fait quoi que ce soit pour la communauté. »

Le père américain estime que Joaquin Phoenix lui doit un certain crédit pour avoir inspiré ses rires (Warner Bros.)

« La réalité est que lorsque vous regardez mes vidéos sur YouTube et que vous regardez ce film, vous pensez à mon scénario… Cela a en quelque sorte aidé à former le personnage, le Joker lui-même », a déclaré la victime de la PBA.

« Aucune reconnaissance de la part de Todd Phillips, aucune reconnaissance de la part de Joaquin, ni rien de tout cela.

« C’est comme si je n’avais pas envie que vous veniez me payer, mais que vous fassiez quelque chose pour la communauté. »

Les frustrations de Lotan ont probablement été stimulées par son expérience de vie en tant que personne vivant avec PBA, puisqu’il a raconté à LADbible en 2021 comment on lui avait refusé le service dans des restaurants et on lui avait « demandé de quitter » les lieux car son rire mettait les gens mal à l’aise.

« Souvent, lorsque je sors boire un verre avec des amis, il y a quelqu’un qui a une faible estime de soi et qui croit que je me moque d’eux et qui va essayer de se battre », a-t-il ajouté.

Expliquant comment son PBA a eu un impact sur son processus de deuil après le décès de sa mère et de sa fiancée en 2003, le père a révélé qu’il avait dû se « séparer » des autres personnes en deuil lors des funérailles à cause de son rire.

Lotan a expliqué qu’il espérait que la star hollywoodienne récompenserait la communauté PBA pour son aide (LADbible)

Pour Lotan, le trouble est également physiquement éprouvant, ses rires conduisant souvent à un étouffement inconfortable – ce qu’il a loué dans la performance oscarisée de Phoenix.

« L’étouffement vient du fait que j’essaie de reprendre mon souffle, j’ai désespérément besoin de respirer. De plus, les crachats s’accumulent dans la bouche et lorsque vous inspirez, les crachats descendent dans le mauvais tuyau », a-t-il déclaré.

« J’ai vraiment mal au cou et je bouge la tête pour essayer de soulager la tension, ce qui coupe parfois l’air. »

Lotan a ajouté que le fait d’avoir PBA « pèse également lourd sur l’esprit », car la maladie est largement mal comprise, de sorte que les gens ont souvent des « idées préconçues » sur la véritable raison de son amusement.

Faisant l’éloge du portrait de Phoenix, il a déclaré : « Je pense qu’il a capturé le sentiment d’isolement et de frustration dû au manque de compréhension des autres. »

Ce rire ne sonnera plus de la même manière quand vous l’entendrez résonner dans les cinémas maintenant, n’est-ce pas ?