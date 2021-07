Un homme vil qui s’est filmé en train d’abuser sexuellement d’une petite fille est emprisonné

Un homme VILE qui s’est filmé en train de maltraiter un bébé d’un an a été emprisonné après qu’une image a été trouvée sur son téléphone portable.

Barry Cornes, 47 ans, a affirmé qu’il ne touchait le bébé que par curiosité et qu’il n’y avait rien de sexuel à ce sujet.

Barry Cornes a été emprisonné après qu’une image a été trouvée sur son téléphone Crédit : DevonLive/BPM

La mère du bébé a été retrouvée par la police et a fait un impact sur la victime

déclaration disant qu’elle était écoeurée et dévastée.

Elle a dû subir l’épreuve de la détention de son enfant pendant qu’un médecin procédait à un examen spécialisé qui montrait que l’agression sexuelle n’avait causé aucun dommage physique.

Cornes, de Torquay, Devon, a nié avoir été victime d’une agression sexuelle mais a été reconnu coupable par un jury d’Exeter Crown Court après avoir admis avoir pris une image indécente d’un enfant.

Il a été emprisonné pendant trois ans, six mois, mis sur les délinquants sexuels’

s’inscrire à vie.

Cornes a également fait l’objet d’une ordonnance de prévention des préjudices sexuels pour une durée indéterminée qui interdit tout contact non surveillé avec des enfants.

Le juge David Evans lui a dit : « Vous êtes toujours dans le déni et n’avez montré aucune

remords.

« La déclaration personnelle de la mère de l’enfant montre clairement la détresse très importante que votre délit a provoquée.

« L’enfant était particulièrement vulnérable en raison de son très jeune âge.

âge. La prise de photos est une caractéristique aggravante.

« Cette conviction vous hantera sans doute pour le reste de votre vie,

et à juste titre.

M. David Scutt, poursuivant, a déclaré que l’infraction s’était produite en janvier dernier

année et s’est révélée lorsque l’image a été trouvée par accident dans un

section supprimée du téléphone de Cornes.

Sa main était identifiable sur les images mais il a dit qu’il avait touché le

enfant par curiosité plutôt que pour une quelconque gratification sexuelle.

La mère de l’enfant a fait une déclaration de victime qui disait : « Je me sentais

physiquement malade.

« Aller au centre médical pour voir si mon bébé a été endommagé sexuellement a été la pire chose que j’aie jamais vécue.

« Je pleurais, tremblais et me sentais malade en me demandant ce qui était arrivé à mon

bébé et tellement soulagée qu’elle n’ait pas été blessée.

M. Barry White, en défense, a déclaré que la police avait examiné chaque élément sur Cornes’s

téléphone et n’a trouvé aucune autre image ou preuve d’un intérêt sexuel pour

enfants.

Il a déclaré : « C’est maintenant un paria qui a peur de sortir. Son seul social

le contact est avec ses parents.