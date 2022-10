Un homme victime d’une crise cardiaque fait don d’un DEA pour le parc du centre-ville de Summerland – Kelowna Capital News

Un homme de Summerland qui a subi une crise cardiaque il y a un peu plus d’un an a fait don à la communauté d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) à la fine pointe de la technologie.

L’appareil, offert par Al Klar, se trouve à Memorial Park, près du coin de Wharton Street et de Kelly Avenue.

“C’est ma maison. Je fais partie de la communauté depuis 40 ans », a déclaré Klar. “C’est le moins que je puisse faire. À l’avenir, si quelque chose arrive, cette machine sera disponible dans cette ville. »

Le 21 juin 2021, Klar a subi une crise cardiaque qui l’a laissé inconscient dans son entreprise, Range Rider Canopies.

Deux agents du règlement de Summerland, Dan Maja et Darren Krell, se trouvaient à proximité. Ils ont appelé le 911 et effectué une réanimation cardiorespiratoire jusqu’à l’arrivée d’une ambulance. L’ambulance avait un appareil AED et un seul choc de cet appareil a ressuscité Klar.

L’unité AED extérieure est la seule dans la vallée de l’Okanagan qui est disponible à tout moment à l’extérieur. D’autres machines sont en place à l’intérieur des bâtiments, dont la salle municipale de Summerland, l’aréna de Summerland et le centre aquatique et de conditionnement physique de Summerland, mais ces bâtiments ne sont pas toujours ouverts.

« Il s’agit d’un dispositif de sauvetage essentiel », a déclaré le maire de Summerland, Toni Boot. “Ce don généreux profitera grandement à notre communauté.”

Selon l’Ambulance Saint-Jean, avec l’utilisation de la réanimation cardiopulmonaire et d’un DEA, les chances de survivre à une crise cardiaque peuvent atteindre 75 %. Sans ces mesures, le patient ne survivra probablement pas au-delà de 10 minutes.

L’appareil fait partie du programme Start Me Up de l’Ambulance Saint-Jean. L’emplacement, à Memorial Park, a été choisi en raison de sa proximité avec le centre-ville et la nouvelle destination, ainsi qu’en raison des nombreux événements communautaires de grande envergure qui s’y déroulent.

L’appareil peut être utilisé à tout moment et tout au long de l’année. Il est résistant aux intempéries et émet une alarme sonore lorsqu’il est ouvert.

Le coût de cet appareil est de plus de 10 000 $ installé.

En plus de la nouvelle unité AED, les services de santé d’urgence de la communauté ont augmenté.

Summerland dispose de deux ambulances et, depuis la fin de 2021, il y a huit ambulanciers paramédicaux permanents à temps plein à la station d’ambulance de Summerland.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

news@summerlandreview.com.

news@summerlandreview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

DonSantéSummerland