Un homme veut des réponses après que sa femme soit sortie des urgences avec des symptômes d’AVC

Un homme de Deseronto, en Ontario, est frustré après avoir pris un rendez-vous chez le médecin et plusieurs visites aux urgences pour apprendre que sa femme a eu plusieurs mini-AVC.

Mark Janes a emmené sa femme Lori Toth à l’hôpital général du comté de Lennox et Addington, à Napanee, à proximité, le 13 juin.

“Elle traînait sa jambe et son discours était tout foiré, alors je l’ai précipitée vers [the hospital],” il a dit.

Janes a déclaré qu’il n’était pas autorisé à entrer à l’hôpital en raison des protocoles COVID-19, alors il a attendu dans la voiture. Après environ huit heures, Toth a envoyé un SMS demandant à être pris en charge.

“Je suis allé à la porte d’entrée et je l’ai attrapée et j’ai essayé de lui faire expliquer ce qui se passait. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre ou ne pouvait pas parler ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré.

Malgré son inquiétude, Janes a déclaré qu’il faisait confiance à la décision de l’hôpital de libérer Toth, alors il l’a ramenée chez elle.

Cependant, lorsque l’état de Toth s’est aggravé, ils sont allés voir leur médecin de famille deux jours plus tard.

On leur a conseillé de se rendre immédiatement à l’hôpital général de Kingston, où ils ont attendu encore 13 heures avant de voir un médecin des urgences.

Cela me dépasse l’esprit qu’ils renverraient quelqu’un chez lui dans cet état. -Marc Janes

“Ils l’ont emmenée pour un test, sont revenus et ont confirmé plusieurs mini-AVC”, a déclaré Janes.

Toth a été admise à l’hôpital pendant une semaine avant d’être transférée dans un hôpital Providence Care, où elle est restée encore deux semaines.

Elle est rentrée chez elle la semaine dernière et Janes a déclaré qu’elle allait mieux maintenant, bien qu’elle souffre toujours d’une perte de mémoire à court terme et d’un léger trouble de la parole.

Bien qu’il soit reconnaissant pour les soins que sa femme a reçus, Janes a déclaré qu’il souhaitait qu’ils aient plus de clarté sur ce qui s’est passé au premier hôpital.

Janes l’a contacté pour obtenir des réponses via son site Web, mais n’a jamais obtenu de réponse.

“Cela me dépasse l’esprit qu’ils renverraient quelqu’un chez lui dans cet état”, a déclaré Janes.

“Elle aurait pu mourir et ils l’ont simplement renvoyée.”

Le système de santé sous pression

Erin Brown, responsable des relations avec les patients à l’hôpital du comté de Lennox et Addington, a déclaré que l’hôpital ne pouvait pas fournir d’informations spécifiques sur les patients.

Elle a déclaré que la capacité du système est étirée, ce qui peut avoir contribué à des temps d’attente plus longs au service des urgences.

“Il est indéniable que notre système de santé est soumis à une pression immense”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes à des sommets historiques pour des indicateurs clés tels que le temps de déchargement des ambulances. Nous constatons également un volume plus élevé de patients demandant des soins aux urgences.”

Elle a également déclaré que même si les patients sont encouragés à se rendre seuls aux rendez-vous ambulatoires et aux visites au service des urgences, ils sont autorisés à avoir un visiteur si la distance physique peut être maintenue. Les soignants sont toujours autorisés à accompagner les patients.

La défense des patients est plus que jamais nécessaire

Paige Lennox, infirmière autorisée et fondatrice et PDG de Canadian Health Advocates Inc., a déclaré que les pénuries de personnel, les services d’urgence renforcés et le manque de lits rendent les expériences comme celle de Toth de plus en plus courantes.

“Nous ne voulons pas que les gens soient renvoyés sans ressources appropriées en place, ou renvoyés prématurément”, a-t-elle déclaré.

“Donc, adopter une approche proactive et vraiment se défendre est si important et malheureux.”

Se défendre vraiment est si important et malheureux. – Paige Lennox, Promoteurs canadiens de la santé inc.

Lennox a déclaré que l’une des façons d’y parvenir est de contacter le planificateur de sortie de l’hôpital, mais elle reconnaît que ce n’est pas toujours possible pour les patients de le faire eux-mêmes.

Elle a déclaré que son équipe de 14 infirmières à travers le Canada travaille avec les patients pour assister aux rendez-vous médicaux, communiquer avec le personnel hospitalier et informer leurs proches.

Lennox recommande d’inviter un tiers à se présenter aux rendez-vous.

“Il n’est pas nécessaire que ce soit l’un d’entre nous, cela peut être une famille ou un ami… même si c’est juste sur un haut-parleur.”