Un homme du Royaume-Uni a perdu des bitcoins d’une valeur de 280 millions de dollars en les jetant accidentellement à la poubelle. L’homme essaie de trouver le disque dur avec des bitcoins qu’il avait jetés par erreur. James Howells de Newport Wales exhorte les autorités de la ville locale à lui accorder un permis pour rechercher l’appareil dans un site d’enfouissement.

En 2009, l’ingénieur informatique a commencé à extraire la crypto-monnaie et en 2013, il a jeté par erreur le disque dur lors du nettoyage de sa maison. Lorsque Howells a saccagé le lecteur, il ne valait rien, mais il vaut maintenant une fortune.

Selon CNBC, l’homme de 35 ans a affirmé qu’il possédait deux disques durs d’apparence similaire. Celui qui avait la «clé privée» cryptographique nécessaire pour accéder et dépenser les bitcoins a été gratté. Howells a en outre ajouté qu’il était optimiste de pouvoir utiliser les bitcoins s’il trouve l’appareil même après toutes ces années. Il pense que le lecteur peut être endommagé à l’extérieur mais que le plateau à l’intérieur serait toujours intact. Il est convaincu que le lecteur peut être reconstruit par les experts en récupération de données directement à partir du plateau.

Howells a déclaré qu’il pouvait retrouver l’accès aux 7500 bitcoins dont il disposait s’il pouvait se procurer le disque dur qu’il avait lâché il y a huit ans. Pour récupérer l’appareil, il a besoin de l’autorisation des responsables du conseil local pour rechercher le matériel perdu dans la décharge. S’il ne reçoit pas l’autorisation officielle, la fouille serait considérée comme une intrusion, ce qui constitue une infraction pénale.

Un porte-parole du conseil municipal de Newport a déclaré avoir été contacté au sujet de l’appareil manquant au cours des huit dernières années. La première fois qu’ils ont été approchés, c’était plusieurs mois après que Hoewells a réalisé qu’il avait perdu le lecteur. Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas accepté d’autoriser Howells à fouiller dans la décharge, invoquant des problèmes de financement et d’environnement.

Howells a déclaré à CNBC que ses demandes et ses demandes au Conseil avaient été rejetées. Il a dit que sans avoir la chance de présenter leur plan et leur plan d’action, il continuait à obtenir un NON franc de la part des officiels.

Il a proposé de faire don de 25% du sentier à un «Covid Relief Fund» pour sa ville natale. S’il parvient à récupérer le lecteur après l’avoir extrait, le don qu’il est prêt à offrir vaut environ 70,8 millions de livres sterling. Howells a également assuré qu’il parrainerait le projet d’excavation avec la sanction d’un fonds spéculatif sans nom.