Richard s’est rendu sur Facebook pour partager la vidéo et a écrit qu’il était au bon endroit au bon moment. Il ajoute qu’il a jeté la canne tournante et a frappé aussitôt était la miséricorde de Dieu car le temps s’écoulait. L’enfant a été ramené sain et sauf et a exhorté les parents à faire attention à leurs enfants et à ne jamais les laisser aller sur l’eau glacée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy