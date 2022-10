Un homme utilise la technique du Pilates pour atteindre son siège dans un compartiment de train bondé

Nous savons tous à quel point les compartiments généraux des trains en Inde sont surpeuplés. Cela vaut surtout pour les trains locaux où même trouver une place pour se tenir debout devient une tâche herculéenne, sans parler d’obtenir un siège. Parfois, en cas de non-obtention d’un siège, les personnes peuvent également s’allonger sur le plancher du train. Bien qu’en l’absence de sièges, cela soit compréhensible, cela peut aussi être une menace, surtout si vous devez vous déplacer dans le train. Il serait très difficile de se déplacer d’un bout à l’autre d’un compartiment s’il y a des gens éparpillés tout autour allongés sur le sol.

Cependant, les Indiens sont célèbres pour notre populaire «jugaad», un terme utilisé pour décrire notre hack non conventionnel pour résoudre un problème et une vidéo virale vous montrera comment un jeune homme a fait exactement cela dans un train bondé. Le compartiment bondé était plein d’hommes et de femmes allongés sur le sol et l’homme devait se rendre à son siège. Mais le flux de personnes allongées sur le sol était un problème.

Et puis il décide d’utiliser ses compétences en Pilates pour le test. Il se déplace à travers le compartiment en s’accrochant aux tiges aériennes que la plupart des trains ont. On le voit se déplacer en sautant d’une tige à l’autre tout en gardant ses pieds suspendus en l’air tout le temps, jusqu’à ce qu’il atteigne son siège. La vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé Gaurav Bhardwaj avec la légende disant “Quand Spiderman visite l’Inde”.