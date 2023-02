Un homme utilise la description vocale des photos pour attirer un partenaire potentiel sur l”application de rencontre

De plus en plus de gens comptent sur la technologie pour chercher l’amour et obtenir un rendez-vous. Les utilisateurs ont l’embarras du choix avec le nombre d’applications de rencontres disponibles sur le marché. Cela signifie également qu’il faut se démarquer de la foule et être capable d’attirer l’attention sur les plateformes. Il n’est pas facile d’impressionner quelqu’un avec juste une photo et une biographie décalée. Ainsi, un homme célibataire de 36 ans a pris les choses un cran plus haut. Allan Martin a trouvé une façon innovante de se décrire à ses matchs potentiels. Il a utilisé l’option d’invite vocale de l’application de rencontres Hinge et a ajouté une touche personnelle à chacune de ses images en les décrivant.

Allan a trouvé un moyen élitiste de créer un profil unique pour se démarquer dans le pool de rencontres. Alors que beaucoup utilisent des photos avec leurs animaux de compagnie ou de leurs vacances luxueuses, cet homme célibataire de Londonderry ou Derry situé en Irlande du Nord a décidé d’ajouter une touche personnelle en utilisant l’invite vocale sur l’application de rencontres. La fonctionnalité permettra à son rendez-vous potentiel de mieux le comprendre en entendant sa voix et son sens de l’humour, au lieu de ces vieux textes ennuyeux.

Il a dit à Ladbible qu’il n’avait “aucune idée” de la raison pour laquelle il avait décidé d’utiliser l’invite vocale, mais qu’il “voulait juste essayer quelque chose de différent”. Allan a utilisé l’enregistrement pour accompagner ses photos et décrire chacune d’entre elles. Sa première photo le montre dans un bateau et il l’a décrit comme un look candide classique. Ensuite, on peut le voir à côté d’une statue qui porte un tablier sur lequel on peut lire “I heart curry wurst”. Mais selon sa description audio, il n’aime pas vraiment la currywurst, il a juste cliqué sur l’image pour ses réseaux sociaux.

Il a également eu une photo avec le célèbre musicien et auteur-compositeur Noel Gallagher. Il a plaisanté à propos de la photo et a mentionné que la célébrité souriait uniquement parce qu’Allan lui chatouillait le dos.

Sa photo suivante était avec une mascotte de football, suivie de lui s’habillant en tant que chanteur Freddie Mercury, où il admet qu’il n’a pas la voix comme lui.

Regardez la vidéo ici-

Auparavant, un gars du nom de Nairit a mis ses compétences de présentation à profit et a fait un diaporama de “Pourquoi tu devrais aller à un rendez-vous avec moi”. Ses lignes directes et originales ont conquis le cœur d’Internet. Il a mentionné que ses passe-temps n’incluez pas les 3F- F1, Football ou FIFA. Il peut écrire des chansons et peut prendre des photos instagrammables, n’envoie pas de photos nues non sollicitées et s’est également appelé “écrit par une femme” car il a été élevé par sa mère.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici