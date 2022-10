Un homme utilise Jetpack pour livrer de la nourriture en Arabie saoudite

Nous avons été témoins d’avancées technologiques majeures depuis le début du nouveau millénaire. Au cours des deux décennies suivantes, la vie a été rendue très facile pour tout le monde, et l’émergence d’applications de livraison de nourriture en témoigne. Il y a encore 20 ans, qui aurait pensé que vous pourriez vous faire livrer n’importe quel plat de votre choix en un clic ? S’il est intéressant de s’interroger sur les avancées potentielles à venir dans l’industrie agroalimentaire, une nouvelle vidéo, qui fait actuellement le tour d’internet, pourrait bien vous apporter une réponse.

Avez-vous déjà pensé que la nourriture pourrait voler jusqu’à votre domicile ? Et si vous aviez besoin que votre friandise vous soit livrée en urgence et qu’il y avait trop de circulation sur la route ? Eh bien, si la vidéo est authentique, les livreurs pourraient bientôt éviter le trafic en volant directement chez vous avec votre commande. Une vidéo virale publiée sur Twitter montre un livreur de nourriture avec une sorte de jetpack sur le dos qui le propulse dans les airs. On le voit voler directement sur un balcon d’un gratte-ciel où une dame attend sa commande.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Premier homme volant livrant de la nourriture en Arabie Saoudite‼️😳 pic.twitter.com/sQuBz0MHQZ – Quotidien Loud (@DailyLoud) 26 septembre 2022

Selon la personne qui a mis en ligne la vidéo, elle vient d’Arabie saoudite. Cependant, il n’est pas clair quelle entreprise de livraison de nourriture fournit de telles livraisons, ou si la vidéo est même réelle. Aucun détail sur le livreur n’est disponible dans la vidéo.

Internet a eu des réactions mitigées, certains étant étonnés de ce qu’ils ont vu, tandis que beaucoup ont qualifié la vidéo de fausse. Certains s’inquiétaient même de la rentabilité du service s’il était réel. Jetez un oeil à certaines des réactions:

Bien que l’authenticité de cette vidéo reste non vérifiée, elle pourrait très bien générer une idée qui pourrait, dans un avenir lointain, devenir une réalité.

