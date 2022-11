Un homme utilise du poulet pour piéger un python, voici ce qui s’est passé ensuite

Des divers mécanismes aux appâts, il existe d’innombrables façons de mettre en cage un prédateur qui est devenu une menace pour le bétail. Une de ces vidéos d’un poulet utilisé comme appât pour piéger un python est devenue virale sur Twitter.

La vidéo partagée sur la plateforme de microblogging a été sous-titrée, “Piège Python utilisant du poulet vivant”. La séquence de 15 secondes montre toute la configuration du piège. Un python se tortille alors vers un poulet. Il essaie d’abord de passer par une autre ouverture mais lorsqu’il voit qu’il n’y a pas d’autre chemin, il entre par un tube cylindrique bleu. Cependant, cette façon directe d’aller vers le poulet s’avère trop risquée pour lui car elle piège le serpent instantanément.

Le poulet utilisé comme appât fonctionne parfaitement pour la personne qui a installé le piège. La vidéo a obtenu plus de 45 lakh vues et est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux. Il a également plus de 1,21 lakh likes et plus de 10 000 retweets.

Les personnes dans les commentaires ont exprimé leur point de vue sur le piège après avoir vu la vidéo.

Plus je regarde cela, plus cela ressemble à une configuration à petite échelle avec un serpent plus petit car je doute fortement qu’il y ait un serpent aussi gros qui n’a pas été signalé ou documenté – Black Jack (@ BlackJack6095) 16 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: “Plus je regarde cela, plus cela ressemble à une configuration à petite échelle avec un serpent plus petit parce que je doute fortement qu’il y ait un serpent aussi gros qui n’ait pas été signalé ou documenté.”

Quiconque se plaint de ce besoin cruel de réaliser que ce python aurait pu assez facilement éliminer une ferme entière d’animaux ou même une personne. Mieux vaut se débarrasser du serpent.— Reece Burns (@ReeceBurns99) 16 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Quiconque se plaint de cette cruauté doit se rendre compte que ce python aurait pu assez facilement éliminer une ferme entière d’animaux ou même une personne. Mieux vaut se débarrasser du serpent.

Certains ont même dit que c’était faux et en ont fourni la preuve. Un utilisateur a commenté, “c’est faux” qui était accompagné de photographies de deux hommes installant le piège.

Certains ont convenu que la vidéo était fausse car le python avait l’air gros mais le piège avait l’air petit par rapport au poulet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici