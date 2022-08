Un homme urine dans le sac Louis Vuitton de son ex-petite amie ; Ce que la cour a dit

Deux personnes dans une relation vivent beaucoup de hauts et de bas. Quand ils s’aiment et se comprennent, les choses sont assez faciles. Mais que se passe-t-il si l’un d’eux devient « toxique » et s’arrête pour s’adapter à vos sentiments ? Cela conduit à une amertume croissante et à une fin pas si douce. Ces vilaines retombées sont de toutes sortes.

Certains ex-couples archivent leurs photos ensemble sur leur Instagram, tandis que d’autres bloquent et coupent totalement leur ex-partenaire de leur vie. Certains vont au-delà de leur frustration et leur causent des dommages financiers et physiques. Un tel cas a été révélé ces derniers jours. Un homme a été condamné à une amende par le tribunal pour avoir fait pipi dans le sac à main coûteux de son ex-petite amie.

L’histoire vient de Séoul, en Corée du Sud. En octobre 2021, l’accusé dans l’affaire, un homme de 31 ans, a franchi toutes les limites lorsqu’une bagarre a éclaté entre lui et son ex-petite amie. Les deux étaient chez la petite amie à Gangnam-gu et ils se sont en quelque sorte disputés. L’ex-petite amie a commencé à parler de l’argent qu’elle avait dépensé dans la relation et de la dette croissante.

L’homme s’est ensuite rendu dans sa chambre et a sorti l’un de ses chers sacs à main Louis Vuitton, a déboutonné son pantalon et a fait pipi dans le sac. La femme n’a pas aimé cela et est allée au tribunal, demandant une compensation en raison de sa perte monétaire.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée en raison de problèmes de confidentialité, a été facturé 1 150 $ ou Rs. 91 634 pour son crime. Bien qu’il ait tenté de couvrir ses traces en versant du détergent liquide dans le sac après avoir fait pipi, les tests ADN ont confirmé que la femme ne bluffait pas et il a été condamné. Il a ensuite plaidé coupable et la femme a obtenu l’indemnisation. Étant la première infraction, le tribunal n’a pas infligé de peine stricte à l’homme. Cependant, la nouvelle est maintenant devenue le sujet de conversation de la ville sur les plateformes de médias sociaux.

