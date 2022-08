Un homme unijambiste dans une maison de retraite, 93 ans, décède après avoir été aspergé de gaz poivré et Taser par la police

Un PENSIONNÉ armé d’un couteau à l’intérieur d’une maison de retraite a été tué après avoir été aspergé de gaz poivré et Taser par la police.

Donald Burgess, un homme unijambiste de 93 ans atteint de démence, est décédé trois semaines après avoir été désarmé et menotté par la police en juin.

Uniforme et équipement de policier de Londres. Comprend un pistolet Taser, des radios et une arme entièrement automatique Crédit : Getty

Des flics ont été appelés au foyer de soins St Leonards-on-Sea dans l’East Sussex après avoir signalé qu’un homme âgé atteint de démence tenait un couteau et menaçait le personnel.

Lorsque deux agents sont arrivés, ils ont découvert qu’il était confiné dans un fauteuil roulant, tenant le couteau.

Après s’être brièvement entretenu avec lui, l’un des agents l’a aspergé de gaz poivré, puis a utilisé sa matraque sur lui pendant que le deuxième officier le tasait.

Ils ont désarmé le vieil homme avant de le menotter.

Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné mais est décédé le 13 juillet, trois semaines après l’incident.

La police de Sussex s’est volontairement référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) qui a lancé une enquête.

Les deux officiers – tous deux des agents de police de la police de Sussex – ont été informés qu’ils faisaient l’objet d’une enquête criminelle pour homicide involontaire.

Ils ont chacun reçu des avis de faute grave.

Le FIPOL a déclaré que les premières étapes de l’enquête comprenaient la prise de déclarations de témoins et l’examen des séquences vidéo portées par les agents.

Il s’agira notamment de trouver des réponses quant à savoir si la force utilisée par la police était justifiée ou non.

Des fonctionnaires ont également assisté à l’autopsie le 21 juillet et attendent les résultats d’autres examens cardio-pathologiques, car la cause du décès de M. Burgess n’est pas encore connue.

Graham Beesley, directeur régional du FIPOL, a exprimé ses condoléances aux proches de l’homme et à ceux qui le connaissaient.

Il a déclaré: “Nous avons informé ses proches de notre enquête indépendante et expliqué les mesures que nous prendrons.

«Cela comprendra une enquête pour savoir si la force utilisée par les deux officiers contre cet homme était raisonnable, nécessaire et proportionnée dans les circonstances et conforme aux politiques, procédures et directives locales et nationales.