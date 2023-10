BUENOS AIRES, Argentine (AP) — Les politiciens parlent généralement de se serrer la ceinture ou de réduire les dépenses inutiles avec des ciseaux. Le candidat présidentiel argentin Javier Milei est prêt à attaquer le système à la tronçonneuse.

L’anarcho-capitaliste autoproclamé utilise un outil de pouvoir lors de certains événements comme un symbole projetant le défi et la force envers les Argentins mécontents. Ils se voient dans la croisade de Milei pour détruire l’État pléthorique et ce qu’il appelle « la caste politique ». La plupart des sondages montrent qu’il remportera l’élection présidentielle dimanche et qu’il se présentera au second tour le mois prochain.

«La caste tremble!» Il a crié en brandissant une tronçonneuse crachant des fumées diesel dans une rue bondée le mois dernier. Dans la province pauvre de Salta, dans le nord-ouest du pays, la semaine dernière, sa caravane a été accueillie par un groupe d’ouvriers brandissant dans les airs leurs propres tronçonneuses bourdonnantes.

L’économie argentine est plongée dans la crise depuis des années, mais ces derniers temps, les gens ont le sentiment d’être poussés au bord du gouffre : l’inflation a grimpé à trois chiffres, la pauvreté s’est envolée et une monnaie qui se déprécie rapidement décime le pouvoir d’achat des salaires. De nombreux électeurs ont perdu l’espoir que des fonctionnaires bien établis puissent régler le problème.

La tronçonneuse est « une représentation très explicite de ce que tout le monde ressent, à savoir que le gouvernement déborde de gens qui, en général, ne remplissent aucune fonction », a déclaré Mariel Fornoni du cabinet de conseil politique Management & Fit.

Milei a présenté ce qu’il a appelé son plan tronçonneuse dans la province centrale de Cordoue en juin 2022. Il s’agit de son projet de réforme globale de l’État visant à réduire les dépenses publiques, supprimer la moitié des ministères du gouvernement, vendre les entreprises publiques et éliminer la banque centrale.

Dans une interview télévisée en mars, Milei a expliqué que son plan tronçonneuse visait « à resserrer les rênes des dépenses des politiciens corrompus ». Il a désigné ses concurrents électoraux les plus puissants comme l’incarnation d’un establishment parasitaire qui s’est longtemps considéré comme irréprochable et irréprochable, et s’est présenté comme l’homme qui le réduirait à sa taille. La plupart des sondages placent le ministre de l’Economie Sergio Massa en deuxième position, suivi de l’ancienne ministre de la Sécurité Patricia Bullrich de la principale coalition d’opposition.

Après que Milei a remporté une victoire surprise lors du vote primaire d’août sur ces deux politiciens chevronnés, il a commencé à totaliser une tronçonneuse à ses rassemblements. Ses partisans l’ont mangé et ont commencé à l’imiter.

Lors de son rassemblement de clôture dans une arène de Buenos Aires mercredi, nombre de ses partisans inconditionnels portaient des tronçonneuses en carton. Martín Argañaraz, un artisan de 47 ans, en était l’un; il s’est dit consterné de voir des politiciens « mettre en place des pistes cyclables ou un sous-secrétariat du sous-secrétariat, et ce sont toutes des dépenses inutiles ».

Des poupées d’un personnage de manga japonais, un démon semblable à un chien nommé Pochita, ont également commencé à apparaître lors de rassemblements. La créature orange a l’air mignonne et câlin – à l’exception de la lame de tronçonneuse qui dépasse de son visage.

La tronçonneuse n’était pas le premier accessoire de l’arsenal rhétorique de Milei. Un de ses courts métrages de campagne de 2020 culmine avec un gros plan de lui souriant malicieusement dans une veste en cuir noir avant de s’emparer d’un marteau de guerre de style médiéval pour briser une maquette de la banque centrale. La foule de partisans en chemise noire et brandissant le poing, rassemblée autour de lui, scandait « Destruction ! Destruction! Destruction! » puis s’est jeté sur l’épave, la déchirant en morceaux.

«Ici, nous avons un démagogue qui utilise des accessoires pour mettre en quelque sorte ses fantasmes sur un État sans État, un État sans institutions. Et du point de vue de la démocratie, quelqu’un qui promet la violence contre les institutions de l’État et peut-être contre ceux qu’il n’aime pas », a déclaré Federico Finchelstein, historien argentin à la New School for Social Research de New York.

La plupart ont considéré la colère de Milei comme une simple comédie et une stratégie visant à contourner le processus traditionnel de lancement d’une candidature, même si certains la trouvent plus déconcertante.

La tronçonneuse de Milei est pacifique, déclare Sebastián Borrego, un homme de 51 ans venu d’une petite ville au sud de Buenos Aires pour assister à son rassemblement mercredi. Il le considère comme un outil, comme ceux qu’il utilise dans son propre jardin.

« L’élagage fait partie de ce que signifie provoquer une transformation dans le pays… couper des pièces qui ne sont pas utiles », a déclaré Borrego.

Finchelstein accepte la plupart des partisans de Milei verront la tronçonneuse métaphoriquement, mais une fraction peut ne pas le faire. Interrogé sur le potentiel de la rhétorique chargée pour inciter à la violence, la campagne de Milei a déclaré que la tronçonneuse n’était qu’un symbole.

Le rassemblement de mercredi a débuté avec une vidéo le montrant en train de faire campagne à travers le pays, suivie d’une séquence de près de deux minutes d’énormes bombes explosant et de bâtiments s’effondrant. Des centaines de supporters ont tenu leurs téléphones en altitude pour capturer les images d’effacement sur grand écran.

« Je pense que nous devrions prendre ces choses très au sérieux », a déclaré Finchelstein, qui a écrit le livre « du fascisme au populisme dans l’histoire. » «C’est ce qu’il veut dire au monde; Ce n’est pas seulement pour le plaisir d’utiliser des symboles de violence pour montrer ce qu’ils feront. »

Daniel Politi et David Biller, l’Associated Press