Un homme turc pousse sa femme enceinte de la falaise et est condamné à 30 ans de prison

La plupart des meurtres ont un mobile derrière eux. Bien qu’il s’agisse parfois de vengeance, d’autres crimes surviennent à la suite de la cupidité ou de la peur de la révélation de quelque chose d’autre qu’ils auraient pu faire. Jusqu’où peut-on aller pour satisfaire ses besoins égoïstes ? Un homme en Turquie a poussé sa femme enceinte d’une falaise juste pour qu’il puisse réclamer une police d’assurance-vie.

Le New York Post a rapporté que Hakan Aysal, 41 ans, avait été reconnu coupable d’avoir poussé sa femme enceinte de sept mois, Semra Aysal, 32 ans, d’une falaise dans le site touristique populaire Butterfly Valley à Mugla, dans le sud de la Turquie, en juin 2018.

Il a attiré sa femme au bord de la falaise de 304 mètres sous prétexte de prendre un selfie. Semra avait peur des hauteurs mais croyait qu’elle était en sécurité avec son mari. Cependant, elle a été poussée par l’homme à la place.

L’homme a réclamé une assurance-vie d’une valeur de 25 000 $ en son nom après sa mort dans la tournure tordue des événements. Le tribunal a entendu comment il avait commis cet acte horrible en juin 2018 et l’a reconnu coupable. Lors d’une audience plus tôt, Aysal a d’abord nié l’acte et contesté le verdict avec un plaidoyer de folie de dernière minute, mais le plaidoyer de l’homme de 41 ans a été rejeté par le tribunal.

Il a tenté de contester le verdict en prétendant être atteint de troubles mentaux, mais les médecins du 4e département de spécialisation en médecine légale ont rejeté ses allégations. Le verdict final est tombé mardi 25 octobre dernier lorsque le tribunal a ordonné à Aysal de purger une peine d’au moins 30 ans avant qu’il ne puisse être envisagé de le libérer.

La police s’est méfiée de Hakan lorsque des reportages ont partagé des photos du couple au sommet de la falaise. Ces images ont incité un témoin à se manifester et à fournir une preuve vidéo du comportement étrange du Turc de 41 ans.

Le témoin a été identifié comme étant Recep Sahin. Sahin, qui a filmé les derniers instants de Semra en vie, a pris la parole lors d’une audience précédente et a déclaré au tribunal qu’il était là pour voir la vue de Kabak Bay avec sa famille et que sa fille filmait la vue avec son téléphone lorsque le couple Aysal est descendu. la pente en ce moment. Il a ensuite ajouté – “Nous avons même plaisanté:” Soit cet homme va rejeter la femme, soit la femme va rejeter l’homme. Il n’y a pas eu d’interaction entre eux. »

La preuve vidéo a été partagée par Enson Haber sur Twitter :

